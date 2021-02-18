Чешский политик раскритиковал позицию Запада в отношении вакцины «Спутник V»

Прага, 18 февраля. Отношение к российской вакцине «Спутник V» ряда западных стран стало предметом критики чешского политика и бывшего вице-президента ПАСЕ Анны Чурдовой.

В разговоре с изданием Parlamentní Listy Чурдова напомнила, что вакцина разработки Центра имени Гамалеи показала на всех испытаниях эффективность 91%. Результаты международных исследований подтвердили ее безопасность, добавила политик.

Отказ некоторых европейских стран от российской вакцины вредит в первую очередь жителям этой страны, отметила Чурдова. На вопрос журналиста издания, могла бы она привиться «Спутником V», политик ответила утвердительно.

«Лучше умереть с США, чем жить с Россией? Серьезно? На первом месте должна стоять человеческая жизнь, а далеко позади — прибыли», — заявила Чурдова.

Правительство Чехии рассматривает возможность закупки российской вакцины против COVID-19. Премьер Андрей Бабиш после поездки в Сербию и Венгрию подчеркнул, что в Чехии «Спутник V» будет разрешен только после одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Вопрос использования вакцины «Спутник V» остро стоит в странах Прибалтики. Политическая элита Эстонии не может прийти к единому мнению по поводу причин отказа Эстонии от применения российского препарата на территории страны.