Австралийские ученые объяснили, почему дети защищены от тяжелой формы COVID-19

Мельбурн, 18 февраля. Маленькие пациенты защищены от тяжелой формы коронавируса благодаря тому, что их врожденная иммунная система быстро атакует болезнь.

Доказать это удалось благодаря исследованию, проведенному австралийскими учеными из Детского научно-исследовательского института Мердока. Работа доказала, что специализированные клетки детской иммунной системы быстро нацеливаются на коронавирус SARS-CoV-2.

В рамках исследования ученые взяли образцы крови у 48 детей и 70 взрослых из 28 семей Мельбурна. Каждый из них болел коронавирусной инфекцией. В итоге выяснилось, что именно несовершеннолетние пациенты имели более устойчивый врожденный иммунный ответ на COVID-19.

Новая мутация коронавирусной инфекции обнаружена исследователями из Норвегии. На территории страны за последние сутки зарегистрировано десять случаев заражения новым штаммом болезни. Всего мутация выявлена у 40 пациентов, сообщают местные журналисты.