Путин продлил на год предельный срок госслужбы двух заместителей Лаврова

Москва, 18 февраля. Глава российского государства Владимир Путин продлил на год сверх предельного возраста срок госслужбы для двух заместителей главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Речь идет об Александре Грушко. Он занимает пост заместителя министра иностранных дел РФ с 22 января 2018 года. То же самое касается Михаила Богданова. Он назначен на должность заместителя главы МИД Российской Федерации 12 июня 2011 года.

Испанское издание ABC ранее опубликовало статью, посвященную Сергею Лаврову. Авторы материала назвали министра иностранных дел России безупречным, суровым, но обаятельным переговорщиком. В тексте также упоминается схожесть Сергея Лаврова и Андрея Громыко, который в свое время занимал пост министра иностранных дел.