Корнилов: СБУ превратила Зеленского в агента Кремля

Абсурдные обвинения СБУ в адрес блогера Анатолия Шария превратили президента Украины в кремлевского агента, объяснил политический обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Анатолий Шарий действительно стал занозой в филейной части Зеленского. Причем то, что подозрения в адрес Шария вынесли через Telegram, — показатель полного искривления сознания юристов Зеленского. По их мнению, оказывается, Анатолий Шарий с 2012 года является кремлевским агентом и выполняет задания страны-агрессора с тем, чтобы дискредитировать украинскую власть», — прокомментировал Корнилов.

Политический обозреватель припомнил, что два года назад Анатолий Шарий публично поддерживал Зеленского. Корнилов считает, что Владимир Зеленский стал президентом Украины во многом именно из-за поддержки Шария и тех акций, которые были устроены им против тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

«Помните эти красные шарики на митингах и нервную реакцию Порошенко, который бился в истерике, когда видел представителей Шария? В интервью Владимиру Соловьеву Шарий сам подтвердил, что часто общался с представителями предвыборного штаба Зеленского. Получается, если взять обвинительное заключение СБУ, то Зеленский — это кремлевский проект? Если с 2012 года, по утверждению СБУ, Шарий выполнял задания Кремля, значит, он по заданию Кремля сделал Зеленского президентом?» — недоумевал Корнилов.

По мнению политического обозревателя, Зеленский не задается вопросами, кто его подставляет и зачем, и весьма смутно представляет последствия данных действий.

Следователи СБУ полагают, что Шарий занимается противоправной деятельностью в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Дело против Шария возбуждено по статьям о государственной измене, а также о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства.

Ранее ФАН рассказывал, что блогер сейчас находится не на территории Украины. Он покинул ее еще в 2012 году. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили ему политическое убежище, а затем Шарий заявил, что получил вид на жительство в ЕС.