После стольких лет? Всегда: Алану Рикману 75

Великому актеру, профессионалу своего дела Алану Рикману сегодня могло бы исполниться 75 лет. За свою жизнь он сыграл десятки ролей в фильмах и спектаклях, которые мы продолжаем пересматривать и по сей день. Он удостоился премий «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA. Его перевоплощения в роли злодея заставляли зрителей видеть в этом человеке высокомерие и снобизм, но он был далеко не таким.

Рикман родился в Лондоне в 1946 году в многодетной семье, из-за чего ему приходилось жить более чем скромно. Когда ему было 8 лет, его отец скончался, и матери пришлось одной ставить на ноги четверых детей.

До своей актерской карьеры Алан выучился на графического дизайнера в Королевском колледже искусств, а игру в театре он считал не более чем увлечением. После того как актер понял, что не сможет хорошо зарабатывать в дизайне, он бросил эту профессию и начал покорять актерскую стезю. Помимо потрясающей игры, коллеги по площадке ценили голос Рикмана, который называли «божественным». Он обладал завораживающим тембром, а его «королевский» английский влюблял в себя всех, кому удостаивалось его услышать.

В 26 лет Рикман бросил дизайн и поступил в Королевскую академию драматического искусства. Его театральная карьера стартовала довольно успешно, после первых же постановок он удостоился наград, а вскоре ему предложили роль злодея в фильме с Брюсом Уиллисом «Крепкий орешек». Тогда его игра покорила сердца многих, так и началась его карьера в кинематографе.

Актера не стало в 2016 году — в возрасте 69 лет он скончался от рака поджелудочной железы, который ему диагностировали всего за 3 месяца до смерти. Фанаты Алана Рикмана до сих пор скорбят о нем и чтут его память.

В честь дня рождения великого британского актера Алана Рикмана ФАН сделал топ лучших его ролей в кино. Бесспорно, его игра в любой роли была потрясающей, но есть отдельные фильмы, которые отпечатались в сердцах больше всего.

Распутин

За главную роль в фильме «Распутин» 1996 года Алан Рикман удостоился сразу трех наград, одна из которых была «За лучшую мужскую роль». Картину снимали в Петербурге, тогда актер признался, что в России ему понравилось благородство людей, живущих здесь. Фильм снят по мотивам истории, имевшей место быть в начале XX века в Российской Империи. Григорий Распутин — несомненно самый мистический персонаж в истории Российской Империи, «божество с дьявольским распутником в душе» — так он описан в книгах современниками. Рикман смог вложить в этого персонажа частичку своего характера и добавить ему убедительности.

Этот фильм повествует о царской семье. Рассказ от своего имени ведет цесаревич Алексей. Именно его лечил от врожденной гемофилии Георгий Распутин с помощью нетрадиционных и «чудесных» методов, благодаря чему стал приближен к царской семье.

Догма

В комедии 1999 года «Догма» Алан Рикман сыграл одну из лучших второстепенных ролей. Проводника Божьей воли в мир олицетворял Метатрон, которого сыграл Рикман. Два падших ангела Локи и Бартлби обречены на вечные скитания в штате Висконсин, но внезапно у них появляется шанс снова вернуться в рай.

Метатрона с небес отправляют на Землю для того, чтобы тот отыскал праправнучку Христа, которая долгое время пребывает в мире живых. Ему необходимо сделать это как можно скорее, поскольку только он может предотвратить Апокалипсис.

Колоритный образ, острое чувство юмора и божественный голос Алана Рикмана определенно сыграли на руку создателям фильма.

Гарри Поттер. Все части

Одна из самых культовых серий фильмов, на которых выросло не одно поколение. Сама Джоан Роулинг — автор книги — настояла на том, чтобы роль Северуса Снегга сыграл именно Алан Рикман. Актеру отлично удался трагический образ злодея, впоследствии оказавшегося самым храбрым героем истории. Его безграничная и безответная любовь к Лили Поттер заставила Северуса оберегать ее сына Гарри после гибели Лили от руки главного антагониста истории — Волан-де-Морта.

Именно эта роль принесла Алану Рикману широкую известность, и только он и Джоан Роулинг знали о главной тайне этого персонажа. Первые фильмы заставили фанатов возненавидеть мрачного Северуса Снегга, и только в конце вскрылась правда. Благодаря реалистичной игре Алан Рикман смог показать через своего героя, что такое настоящая любовь и преданность.

«Когда мне будет 80 лет, и я буду сидеть в своем кресле-качалке, я буду читать «Гарри Поттера». И моя семья спросит меня: «После стольких лет?» — И я отвечу: «Всегда», — говорил Рикман в одном из интервью.

Песня ланча

Драма «Песня ланча» с Аланом Рикманом в главной роли вышла на экраны в 2010 году. Это — история о том, как в один день за ланчем встретились «Он» и «Она» — литературный редактор и его бывшая муза и возлюбленная. Эта картина — глубоко лирична, а поэтический монолог главного героя заставляет зрителей погружаться в чувства вместе с актерами. Тонкий фильма будет близок не каждому, но мы советуем к просмотру эту проникновенную драму.

Снежный пирог

Фильм «Снежный пирог» вышел на экраны в 2006 году. В ней Алан Рикман сыграл одну из самых драматических ролей. Главный герой Алекс, выходя из тюрьмы, знакомится с молодой девушкой Вивьен. Она просит подвезти ее до дома матери, и по пути Алекс и Вивьен попадают в страшную аварию, в которой девушка погибает. После трагедии главный герой винит себя не только в смерти Вивьен, но и в том, что из-за него мать девушки, болеющая аутизмом, осталась без опекуна. Когда Алекс решается поехать к Линде, матери погибшей, и сообщить о трагедии лично, все самое интересное только начнется.