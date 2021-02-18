Известный спортивный комментатор обратился к российским биатлонистам с просьбой

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал российских биатлонистов немного расслабиться и выступать на оставшихся стартах свободнее. Свое видеообращение Губерниев опубликовал в Telegram-канале.

«Команда, ребята, мы и так уже все проиграли! У нас впереди две эстафеты. Просто будьте свободными. Ну проиграете и проиграете, а вдруг получится зацепиться», — надеется Дмитрий.

Телеведущий вспомнил успехи наших спортсменов месячной давности и отметил, что продолжает верить в российскую сборную.

«Хочу свободы команде пожелать, свободы, потому что вы же можете. Понимаю, легко сказать, но мы и так уже успеем все проиграть. Вспомните ощущения января. Олег Павлович Табаков говорил: «У артиста после успеха бывает неудача». Вспомните ощущение успеха, а у нас был успех в январе. Команда, мальчики, девочки, я верю в вас, родные мои, вперед!» — обратился Губерниев к российским биатлонистам.

18 февраля в Словении на чемпионате мира состоялся супермикст (смешанная мини-эстафета), где наша команда в составе Евгении Павловой и Эдуарда Латыпова заняла только одиннадцатое место. Победителями гонки стали французы Жюлия Симон и Антонин Гигонна. На втором месте расположились норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бё. Обладателями бронзовой медали стали шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. Украинцы Дарья Блашко и Артем Прима остановились в шаге от пьедестала — до бронзы им не хватило всего 13,3 секунды.

После гонки Евгения Павлова рассказала журналистам о причине провала сборной на ЧМ.

«Мы сидим в горах уже давно. Восстановления организма не происходит. Тренеры понимают, что мы пролетели с этим чемпионатом мира. Мы бежим на морально волевых. Месяц в горах — это много. Нас не спускают. Я хочу поддержать Эдика — это его первый чемпионат, у нас вместе не получилось», — подытожила биатлонистка.

20 февраля в Поклюке пройдут женская и мужская эстафеты, где при точной стрельбе наши биатлонисты могут надеяться на медали. Завершится мировое первенство 21 февраля двумя масс-стартами. Призовых мест у российской команды пока нет. Сборная РФ рискует установить антирекорд по результатам на чемпионатах мира за всю историю выступлений. Больше всего наград (восемь) выиграли спортсмены из Норвегии — четыре золотых медали, одно серебро и три бронзы. Французы имеют в своем активе два золота, два серебра и две бронзы.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал причину провального выступления российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира. Также телекомментатор призвал наставников российской сборной обратить внимание на 22-летнего дебютанта Карима Халили, который, по мнению комментатора, заслужил место хотя бы в эстафете.