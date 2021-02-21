Что стоит за обменом пленными между Сирией и Израилем

Как обмен пленными между Сирией и Израилем повлияет на отношения двух стран, кому важен выход заложников из тюрем, и почему обстоятельства задержания израильтянки вызывают много вопросов — в интервью международной редакции ФАН рассказал военный корреспондент Олег Блохин.

На этой неделе власти двух государств при посредничестве со стороны РФ договорились об обмене содержащихся в израильских тюрьмах сирийцев Нахалема аль-Макта и Зияба Кахмуза на одну гражданку Израиля.

Издание SANA сообщает, что уже 18 февраля 2021 года сирийцы вернулись в свои дома в провинции Эль-Кунейтра. Израильтянка на самолете переправлена в Москву, где была передана членам делегации с ее родины. Она покинула российскую столицу в ночь на 19 февраля и утром спецборт с ней на борту прибыл в аэропорт имени Бен Гуриона.

Work on liberating Syrian citizens from Israeli prisons is underwayhttps://t.co/KpK9N0atVo — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) February 17, 2021

Важно — но в масштабах нескольких человек

По мнению военного корреспондента Олега Блохина, новый дипломатический шаг в отношениях Дамаска и Тель-Авива не стоит преувеличивать.

«Ни для региона, ни для мира в принципе особого значения это событие не имеет. Оно, конечно, важно для людей, которые выйдут на свободу и окажутся дома, для их близких и семей. А для остальных это рядовое событие, которое можно отнести к текучке», — считает военкор.

По данным РИА Новости, оба сирийца, переправленные из Израиля в САР, являются уроженцами Голанских высот.

О Кахмузе известно, что он житель деревни Аль-Гаджар, был арестован еще в 2016 году и приговорен израильскими властями к 14 годам лишения свободы. Примечательно, что, несмотря на намерения переговорщиков отправить его на подконтрольную Дамаску территорию, сам сириец настаивал на возвращении в родной населенный пункт, хоть фактически эта территория контролируется Израилем.

Второй гражданин Сирии является активистом, борцом за освобождение своего региона от контроля еврейского государства.

إدارة سجون الاحتلال استدعت الأسير السوري ذياب قهموز وهو من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل معتقل منذ عام 2016 ومحكوم بالسّجن 14 عاماً لإبلاغه بقرار الإفراج عنه.

تجري مفاوضات الآن حول نقله إلى دمشق أو إلى قريته في الجولان المحتل حيث يصر الأسير أن يتم الإفراج عنه إلى قريته. https://t.co/xqEUrC3VyO pic.twitter.com/em0GxRvgEt — SARA SALLOUM (@SARASALLOUM963) February 17, 2021

Загадочная израильтянка

Имя задержанной израильской девушки и вовсе не разглашается, однако есть информация, что ее возраст составляет около 25 лет. При этом утверждается, что она пересекла границу провинции Эль-Кунейтра в районе Голанских высот по ошибке.

Данное обстоятельство привлекло внимание Блохина из-за ряда несостыковок, не учитывающих ситуацию в регионе.

«Мне интересно, как можно случайно оказаться в этой жестко контролируемой зоне. Получается, ее должны были пропустить туда израильтяне и сирийцы, но сирийцы-то девушку как раз и задержали. Скажу так: я слабо верю в ее «случайное» появление на этой территории», — заметил Блохин.

Аналогичные сомнения проявили даже соотечественники задержанной в САР молодой женщины.

ככל שאני חושבת יותר על סיפור חציית הגבול לסוריה של צעירה ישראלית - כך אני חושבת שאין בו טיפה הגיון ומוכרים לנו פה איזה מעשייה. אתם מכירים הרבה צעירים שלא עשו שירות קרבי שיודעים לנווט באיזור הררי, לבד, בול בנקודה היחידה בגבול בה אין פיקוח צבאי ? מתקשה להאמין https://t.co/3ISeBL04yv — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) February 20, 2021

В израильских социальных сетях появились предположения, что имя девушки Дина Коэн. Она является членом влиятельной ультраортодоксальной семьи Коэнов, контролирующих город Модиин-Илит. Сообщается, что ранее на личной странице в соцсетях Дина неоднократно изъявляла желание покинуть родину.

Ее бегство повлекло за собой резонанс в кругах израильской элиты. Так, есть сообщения, что после задержания девушки в Сирии представители ряда религиозных партий выдвинули главе правительства ультиматум: если бы Беньямин Нетаньяху не вернул ее домой, то лишился бы их поддержки на предстоящих выборах.

Ситуация была воспринята настолько серьезно, что после задержания девушки Нетаньяху созвал экстренное заседание кабинета министров.

It is the same who crossed the fence from the Syrian Majdal Shams and made the exchange deal with Syrian detainees a few days ago, according to Hebrew sources, despite official secrecy !!



@ SalwaOmar90 pic.twitter.com/YVlb1u0i3H@alishoeib1970 — H.LB ???????? news (@HusseinS2004) February 21, 2021

Что дальше?

Инициатором переговорного процесса стал именно Израиль, представители которого первыми обратились к России для содействия в решении данного вопроса. Об этом сообщил израильский премьер на личной странице в Twitter.

«Несколько дней назад молодая израильтянка пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным, и попросил его о помощи [...]. Я хотел бы поблагодарить главу России за то, что он вновь поддержал нас в возвращении граждан Израиля на родину», — сказал Беньямин Нетаньяху.

לפני ימים אחדים צעירה ישראלית חצתה את הגבול לסוריה. שוחחתי פעמיים עם ידידי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ביקשתי את עזרתו כדי להשיב אותה, והוא אכן פעל. אני מבקש להודות לו על שנרתם שוב להשבת אזרחים ישראלים ארצה. pic.twitter.com/xB5tWeksXM — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 19, 2021

Израильско-сирийское соглашение, впрочем, не стоит оценивать как некий прецедент, свидетельствующий о возможном улучшении отношений между заключившими договор странами, считает Блохин.

«Я не думаю, что, пока не закрыт вопрос с Голанами, сирийско-израильские отношения будут как-то теплеть. Этого ожидать не приходится. Здесь просто состоялся обмен, не более того. Началом чего-то он вряд ли станет, по крайней мере, в ближайшей перспективе», — заметил военный корреспондент.

Тем не менее журналист отметил, что договор между двумя странами все же свидетельствует о точке соприкосновения хотя бы по этому гуманитарному вопросу. Если в дальнейшем ситуация со взаимными задержаниями граждан повторится, есть основания полагать, что диалог к обмену возможен.

«Секретный пункт»

По данным американского издания The New York Times, сделка между Дамаском и Израилем не ограничилась обменом пленными. Сообщается, что израильское руководство обязалось помочь САР в борьбе с COVID-19.

Israel acuerda secretamente financiar vacunas de Covid19 para Siria como parte del intercambio de prisioneros

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Israel Secretly Agrees to Fund Vaccines for Syria as Part of Prisoner Swap https://t.co/2SBfengNHE — Rosa María Artal (@rosamariaartal) February 21, 2021

Израильский портал Haaretz отмечает, что «секретный пункт сделки» включает в себя закупку российской вакцины «Спутник V». Предполагается, что речь в данном случае может идти о сотнях тысяч доз лекарства от коронавируса. Информационное агентство «Анадолу» даже называет конкретную стоимость закупки — 1,2 млн долларов.

Новость об этом уже вызвала соответствующую реакцию депутата Кнессета от арабских партий Ахмада Тиби. Он призвал власти обратить внимание и на проблемы населенного палестинцами сектора Газа, которому тоже требуется вакцина. Ранее, в середине февраля 2021 года, Израиль заблокировал партию российского препарата в населенный палестинцами регион. Данная поставка предназначалась для работников сферы здравоохранения.

Сирийские официальные источники в свою очередь опровергли заявления об этом условии сделки и указали на то, что договор подразумевал исключительно возвращение пленных.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также отметил, что его страна не отправляла в Сирию никаких вакцин. При этом он намекнул, что за достигнутым при содействии Москвы договором было что-то еще, чего он разглашать не намерен.

«Мы привезли девушку, я благодарен Путину и сверх того ничего не скажу, потому что об этом просили представители России, и я уважаю их просьбу», — сказал глава израильского правительства.

Не в первый раз

Примечательно, что новое израильско-сирийское соглашение, достигнутое при участии РФ, — не первое в своем роде. В апреле 2019 года российские специалисты помогли найти и передать Тель-Авиву останки погибшего военнослужащего Захарии Баумеля, пропавшего без вести еще в 1982 году — в период Ливанской войны.

Обнаруженные на территории лагеря Ярмук в провинции Дамаск останки были переданы представителям Израиля для захоронения. В обмен на это Тель-Авив освободил двоих граждан САР Ахмеда Хамиса и Зидана ат-Тавиля.