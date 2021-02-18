Вербовка через хайп: Роман Носиков о моде на Clubhouse и шансе для спецслужб России

Ажиотаж вокруг нового приложения Clubhouse, предназначенного для выпендрежа умищем и языкастостью, похож на все предыдущие хайпы по поводу каждой новой социальной сети.

Так всегда бывает: выбегает какая-то звезда и с криком «Это просто невероятно! Будущее уже здесь!» с размаху швыряет в информационный бассейн что-то в блестках и перьях. А потом наблюдает, как следом ныряют за сокровищем все подряд, даже не замечая, в чем вообще они плещутся.

На этот раз все было почти так же. За одним исключением.

В роли «специально приглашающей звезды» выступил светоч имитационного прогресса Илон Маск, который с разбегу пригласил поболтать с ним в Clubhouse… аж целый Кремль. А чего мелочиться?

И неважно, что там решил Владимир Путин — разговаривать с Маском в Clubhouse или нет. Главное, сразу последовали вопли: «Мужики, вы чего тут сидите! Там Маск с Путиным разговаривают!» Им вторили визги: «Ой, бабоньки, что делается! Илон Путина на разговор вызвал! Пойдем, говорит, в Clubhouse выйдем! Ох, что будет!»

— А если Маск в Clubhouse на Путина налезет, кто кого сборет?

— Вот ты тут сидишь и пиво трескаешь, а Путин с Маском в Clubhouse уже поди всю Солнечную систему поделили! Без тебя!

И тому подобные интеллектуальные мотивации.

Показательно, что Clubhouse был готов к наплыву новых просителей и заранее заготовил резервные сервера, иначе он бы треснул. Интересно и то, что платформа построена на принципе приглашения новых пользователей старыми. То есть старые члены клуба решают, кто достоин присутствовать на платформе, а кто нет.

Но и в случае уже получивших приглашение Clubhouse показал зубы. В первый же день после регистрации там был забранен российский журналист Владимир Соловьев. Почему? Потому что его аккаунт был подвергнут моббингу — его просто завалили жалобами по надуманным предлогам. Причем сделали это клубы по интересам. Один клуб специализировался на любви к Лего, а второй к Биониклам — это куклы такие.

Если вы еще не поняли, расшифровываю: у Clubhouse, вне зависимости от тематики конкретных клубов, есть общее идеологическое лицо. Это лицо — результат изначального формирования целевой аудитории.

Во-первых, приложение работает только на устройствах Apple, и это сразу определяет круг людей с особыми потребительскими претензиями и жизненными предпочтениями. Это поклонники западного псевдохайтека, достаточно состоятельные для того, чтобы быть пользователями подобной продукции. Либо экзальтированные кредитные зомби, загипнотизированные закругленными уголками.

Выбор Маска для раскрутки лишь закрепляет эту ЦА, а не расширяет ее. Принцип же приглашений призван еще более закрепить этот круг, а за самой платформой — господствующую в ней идеологию, обычно сопутствующую потребительским вкусам: либертарианство, западничество, высокомерное отношение к реальным науке и технике.

И вот, сперва несколько раз пропустив аудиторию через фильтр и наконец закрепив ее, Clubhouse неожиданно начинает поиск новых пользователей в России — непосредственно приглашая к разговору Первое лицо.

В чем смысл?

Смысл в том, что когда мировоззренческое гетто создано, в него можно приглашать тех, на взгляды и поведение которых хотелось бы повлиять. А когда приглашенные окажутся в полном окружении людей, исповедующих совершенно определенный набор идеологем, их социальные инстинкты будут требовать вести себя так, чтобы окружающие принимали их за своих.

Так устроено человеческое сознание. Человек — создание, которое, в отличие от медведей, выживает и формирует вторую природу, то есть культуру, коллективно.

Коллектив для нас значим. Мы желаем получить признание людей, которые нас окружают. А для этого нужно вести себя, как они. Например, считать злом то, что считают злом они. И считать добром то, что считают добром они. В крайнем случае, оказывать им услуги, которые позволят считаться полезным для социальной группы вне зависимости от разногласий.

Проще говоря, перед нами — электронная вербовочная сеть, рассчитанная на российских лидеров общественного мнения и чиновников. Уж кто-кто, а эти точно побегут туда, куда приглашали Путина.

Но нет худа без добра. Механизм инвайтов-приглашений, который используется этой соцсетью, имеет интересный побочный эффект. Если заполучить в свое распоряжение древо генерации инвайтов, то можно выявить такие интересные связи между российскими должностными лицами и иностранными специалистами узкого профиля, что ни один разведчик, как бы глубоко он ни внедрился в ЦРУ, такого не накопает.

Надеюсь, наши спецслужбы уже заняты поиском доступа к этому древу. Будь я из спецслужбы, я уже стучался бы в некоторые двери.