На фоне снижения заболеваемости и ослабления ограничений из-за пандемии COVID-19 в ряде регионов местные власти начали отменять принятые в прошлом году меры поддержки предприятий, в том числе льготы по оплате аренды, налогов на имущество и землю. Об этом в интервью ФАН рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Глава бизнес-объединения назвал наиболее проблемные регионы, а также рассказал о возможных последствиях таких действий для бизнеса.

— Александр Сергеевич, в начале недели вы провели онлайн-совещание с представителями региональных отделений «Опоры России» по вопросам существенного повышения арендных платежей, имущественных налогов и тарифов в регионах. Отмечаете ли вы такую тенденцию в целом на местах на фоне спада эпидемиологической напряженности и постепенного снятия ограничений?

— Да, это действительно есть. В 2020 году власти пошли навстречу бизнесу во время самого глубокого кризиса: и налоги снизили, и кадастровую оценку не пересматривали. А теперь ряд муниципальных и региональных властей почему-то вдруг решили, что все — можно теперь закручивать гайки. Например, во Владивостоке попытались в 6–8 раз поднять ставку аренды, но, слава богу, что депутаты городской думы, да и губернатор, не поддержали проект решения, которое мэрия хотела сделать.

В ряде регионов ставку налога на имущество уже 2% сделали — это максимально возможная ставка в РФ.

— Какие регионы, кроме Владивостока, вызывают беспокойство?

— Я знаю, что 2% ставка налога на имущество организаций в Бурятии и в Удмуртии. Москва пытается выйти на аналогичную ставку, но это очень много. Плюс кадастровая стоимость уже в большинстве регионов стала рыночной. Это очень большая нагрузка на бизнес.

— Почему вдруг появилась такая тенденция? Муниципальные и региональные власти решили воспользоваться стабилизацией эпидемиологической обстановки, чтобы компенсировать снижение бюджетных поступлений?

— Да, пытаются латать дыры в бюджетах, но не в лучшее время и неразумно. Взять, к примеру, Владивосток: могли бы увеличить платежи на 30%, но не в пять раз же одномоментно. Этого никто не понимает. Хорошо, что депутаты нас услышали и не стали принимать такое решение.

— Тогда как, по-вашему, стоит решать проблему сокращения доходов в муниципальных и региональных бюджетах?

— Наполняемость бюджетов упала, но это же понятно — мировой экономический кризис. Мы сейчас пытаемся убедить людей в том, что для того, чтобы выходить из кризиса, увеличивать занятость, нужно больше инвестировать, повышать доходы. А если имущественные налоги, арендные платежи в муниципалитетах в несколько раз вырастают, кто в этой ситуации будет инвестировать больше? Это очень опасная тенденция.

— Какие последствия могут быть?

— Если арендные платежи резко вырастут, всякую охоту инвестировать это отобьет. Даже те бизнесы, которые работают, а доходность в малом бизнесе существенно снизилась, они многие разорятся, уйдут с рынка, точнее закроются.

Весной 2020 года российские власти ввели пакет мер в поддержку малого и среднего бизнеса. В них вошли кредитные каникулы для предприятий, кредиты по нулевой процентной ставке для выплаты зарплат сотрудникам, налоговые и арендные каникулы, мораторий на проверки и снижение страховых взносов. Ряд программ в октябре прошлого года был продлен.

Кроме того, регионы приняли собственные программы помощи малому и среднему бизнесу на местах, включающие специальные условия оплаты аренды, налогов на имущество и земельные участники, а также выплату грантов и субсидий предприятиям.