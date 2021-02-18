МИД Египта отправит делегацию в Ливию для обсуждения возобновления дипотношений

Каир, 18 февраля. МИД Египта намерен отправить делегацию в Триполи, чтобы обсудить возобновление дипломатических отношений, пишет Libyas Channel.

В ее состав вошли представители внешнеполитического ведомства и МВД страны. Главной их обязанностью станет изучение возможности присутствия дипмиссии Каира в североафриканском государстве.

По словам Самеха Шукри, Египет решился на этот шаг на фоне последних событий в Ливии. Речь идет о формировании Правительства национального единства, объединении бюджета и госинститутов Триполитании, Киренаики и Феццана.

Каир поддерживает выбор граждан североафриканской страны и надеется наладить дружественные отношения с временной исполнительной властью государства.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Египет восстановит работу посольства в Ливии спустя семь лет.