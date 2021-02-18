Российский врач-сенатор дала рекомендации переболевшим коронавирусом

Программы реабилитации для переболевших COVID-19 назначаются только лечащим врачом и могут включать в себя занятия лечебной физической культурой (ЛФК), ингаляции и лечебные ванны.

Об этом ФАН рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

«Программы реабилитации в своем большинстве нацелены на восстановление жизненной емкости легких и насыщение крови кислородом, общую стабилизацию психоэмоционального состояния, на восстановление дыхательной системы, нормализацию желудочно-кишечного тракта и печени», — сказала она.

Сенатор отметила, что лечение пострадавших во время интенсивной антибиотикотерапии при коронавирусе направлено на ликвидацию остаточных явлений болезни (длительный кашель, одышка), а также повышение устойчивости к физическим нагрузкам, нормализацию содержания кислорода в крови, на улучшение иммунной системы в целом.

«Программы могут включать ЛФК, различные виды ингаляций, массаж грудной клетки, физиотерапию, лазеротерапию и озонотерапию, оксигенотерапию в современной барокамере, галотерапию (солевая пещера), специальные занятия дыхательной гимнастикой и занятия лечебной физкультурой в бассейне», — пояснила Татьяна Кусайко.

По ее словам, следует применять лечебные ингаляции с лекарственными препаратами, лечебный дренирующий массаж для легочной системы, аппаратную физиотерапию на современном физиотерапевтическом оборудовании, а также лечебные ванны. При этом она подчеркнула, что пациент, не имеющий показаний, не нуждается в реабилитации.

Самое главное, по мнению парламентария, — это сбалансированное полноценное питание, отсутствие диет, употребление, например, жирных сортов рыбы, а также движение и сон.

«Конечно, питанием мы не сможем восполнить весь комплекс необходимых витаминов в полном объеме», — констатировала собеседница агентства.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России, по последним данным, насчитывается 13,4 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии в нашей стране было зафиксировано 4 125 598 эпизодов заражения COVID-19. Лидером мирового антирейтинга остаются США (27,82 млн чел.), Индия (10,95 млн чел.) и Бразилия (9,97 млн чел.).