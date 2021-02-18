Накопительные пенсии в России: будут ли наши пенсионеры жить как в Европе

Программа накопительных пенсий, в настоящее время в России фактически не действующая, может быть в ближайшее время возобновлена, но уже на новых условиях, возможно, с государственным софинасированием и страхованием пенсионных вкладов. По мнению экспертов, только при наличии в России действующей и вызывающей доверие граждан системе накопительных пенсий работающие россияне в будущем смогут рассчитывать на достойное пенсионное обеспечение.

«Пока в России нормально не заработает система накопительных пенсий, рассчитывать на пенсионное обеспечение как в европейских странах не стоит», — таково глубокое убеждение экономиста и политолога Никиты Масленникова.

Однако сейчас, похоже, лед тронулся: Министерство финансов России планирует доработать законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Проект Минфина должен быть представлен в правительство до 15 декабря 2021 года.

Как отмечают эксперты, возможно, новый закон будет опираться на наработки ранее анонсированного проекта Минфина и Центробанка, который получил название Гарантированный пенсионный план (ГПП). О том, что из себя представляет этот проект, и какие государственные гарантии будут обеспечивать доходность и сохранность пенсионных накоплений, ФАН подробно рассказывал ранее. Однако пока ГПП все-таки, скорее, декларация о намерениях, чем работающая система. Вероятно, именно новый закон, рождающийся в недрах Минфина, позволит разморозить процесс накопления россиянами денег на достойную старость.

Накопительная пенсия в России формируемая из пенсионных накоплений граждан в форме страховых взносов. В формировании накопительной пенсии участвует как сам гражданин, так и его работодатель, в перспективе часть суммы, возможно, будет добавлять государство. Пенсионные накопления будут размещаться так, чтобы приносить достойный доход, но при этом будут приняты меры, чтобы защитить деньги россиян от рыночных бурь.

Отметим, в настоящее время в России система накопительных пенсий не действует. Заморозка уже внесенных сумм была введена в 2014 году и пока продлена до 2023 года. При этом работодатели продолжают платить положенные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), но эти деньги идут на уплату страховой пенсии тем, кто уже достиг пенсионного возраста. Страховые счета работающих граждан в последние годы не пополняются.

Главная проблема, которая может помешать возобновлению программы накопительных пенсий — значительное недоверие граждан России к различным пенсионным фондам, которые теоретически могут помочь в формировании будущей пенсии. Поэтому люди, озабоченные обеспечением себе достойной старости, стараются вкладывать деньги в различные активы, из которых одно из ведущих мест занимает недвижимость, на доходы от сдачи которой граждане планируют жить на пенсии.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на индексацию в 2021 году, и каким слухам о повышении пенсий не стоит верить.