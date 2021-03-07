Иванов день на Масленицу 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать

Народный праздник Иванов день, как правило, связывают с летним солнцестоянием. Но знаменитый Иван Купала — не единственный день, когда вспоминают ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя. Память этого святого, который считается предшественником (Предтечей) Иисуса Христа, также чтят ранней весной.

Весенний праздник посвящен событию, которое называется Обретение главы Иоанна Крестителя. По старому стилю Иванов день, который считается зимним, отмечают 24 февраля в високосные годы и 25 февраля в невисокосные годы. По современному календарю — это 8–9 марта. В 2021 году, который не является високосным, зимний Иванов день отмечают 9 марта.

История праздника

Легенда о пророке Иоанне гласит, что, будучи ревностным в вере, он требовал того же от других жителей Иудеи. У Иоанна, который много лет прожил в пустыне отшельником, было много последователей. Одним из них был Иисус, которого пророк крестил в водах священной реки Иордан.

Однако из-за дворцовых интриг, сплетенных вероотступниками, Иоанн был обезглавлен. Легенда гласит, что к казни пророка были причастны распутная царица Иродиада и ее дочь — красавица Саломея (этот библейский сюжет очень популярен в живописи и литературе).

После казни пророка Иродиада закопала голову Иоанна на Елеонской горе, после чего святыня несколько раз была потеряна, а потом чудесным образом обретена вновь. Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи (всего их известно три) как раз и празднуют в Иванов день 8–9 марта.

Традиции и приметы на зимний Иванов день: что можно и нельзя делать

На Руси считалось, что молитва в день обретения главы Иоанна помогает от головной боли и от других болезней, в том числе женских и детских. В этот день на Руси молили пророка о хорошем урожае, а также чинили старые и ставили новые скворечники. Считалось, что обретение главы пророка связано с обретением птицами гнезд.

В этот день нужно было обязательно насыпать птицам угощение, а также было принято устраивать праздничную трапезу (напомним, в 2021 году Иванов день приходится на второй день Масленицы, когда хозяйки пекут блины и угощают их кусочками птиц).

Были и запреты, касающиеся этого дня. Запрещалось шуметь, плескать водой (особенно при стирке) и ходить в поле или лес. Считалось, что плеск воды и шум могут напугать птиц, и они припозднятся прилетать с юга, а значит, настоящую весну придется ждать долго.

Согласно приметам, если на Иванов день уже вернулись первые перелетные птицы, год будет урожайным и сытным. Синицы запели — весна будет ранней и дружной.

Снегопад на Иванов день считался плохой приметой — это был знак, что тепла ждать еще долго. Чтобы задобрить сурового пророка, который, напомним, окунал верующих в воду, нужно было набрать свежевыпавший снег и умыться им с головы до ног.

О традициях Масленицы, которая в 2021 году приходится на неделю с 8 по 14 марта, читайте в материалах ФАН.