США сильнее остальных стран страдают от коронавируса. Экономика, малый бизнес, здравоохранение, здоровье и жизнь граждан, а теперь еще и продолжительность жизни. Из-за COVID-19 средний срок жизни в Соединенных Штатах сократился на целый год. Об этом свидетельствуют правительственные данные, опубликованные 18 февраля.

Кроме пандемии наблюдается всплеск смертности от передозировки наркотиками, суицидов и сердечно-сосудистых заболеваний. Это, конечно, в определенном объеме тоже последствия эпидемии.

В последний раз продолжительность жизни в Америке резко сокращалась аж во время Второй мировой войны.

Согласно предварительному анализу Национального центра статистики здравоохранения (NCHS), входящего в состав центров по контролю и профилактике заболеваний, сильнее всего пострадали чернокожие и латиноамериканцы. Они потеряли 2,7 и 1,9 года соответственно. Продолжительность жизни белых упала примерно на 8 месяцев. По мнению исследователей, это отражает расовое неравенство пандемии.

Кроме того, незначительное снижение продолжительности жизни в Штатах наблюдается уже с 2015 года. Это вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов в области общественного здравоохранения. К 2019 году США, казалось бы, улучшили статистику, но случился коронавирус, полностью разрушивший американские планы. Если в начале 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в целом составляла 77,8 лет, то в начале 2021 уже менее 77 лет. У чернокожего населения и того меньше — 70 лет вместо прежних 72.

Эксперты надеются, что, когда коронавирус отступит, показатели нормализуются, но, когда это произойдет, никто не знает. Штаты продолжают оставаться лидером по количеству заболевших COVID-19 в сутки. В данный момент ежедневно коронавирусом заболевают по 70-80 тысяч американцев. Всего в стране зафиксировано около 28,5 миллионов случаев инфекции. Погибли от вируса уже более 500 тысяч человек.

«Это ужасно. Мы не наблюдали подобного с первой половины 20-го века, когда инфекционные заболевания были гораздо более распространены», — призналась американским журналистам ученый-медик Элизабет Ариас.

Ученые отмечают, что наибольшую тревогу вызывает разница в продолжительности жизни белых и представителей меньшинств. Это характеризуется тем, что чернокожие и латиноамериканцы имеет более ограничительный доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе и к тестированию на COVID-19. В то же время количество летальных исходов от передозировки наркотическими веществами увеличилось на 81 тысячу. Это самый большой показатель в истории страны за 12 месяцев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сомнительная эстонская разведка «раскрыла» коварный план России в пандемию COVID-19. Так, эстонское управление внешней разведки в своем ежегодном докладе заявило, что Россия якобы будет использовать ослабление пандемии на Западе для улучшения имиджа в собственных международных делах.