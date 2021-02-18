Кардиолог рассказал, как ссора с женой вызвала у Марка Горонка гипертонический криз

Артисту Марку Горонку стало плохо во время семейного конфликта. Его экстренно доставили в реанимационное отделение с гипертоническим кризом. По словам приятеля актера Вячеслава Смородинова, пара праздновала годовщину со дня знакомства в одном из ресторанов Петербурга и в какой-то момент начала ссориться. Жена разозлилась и ушла из заведения, а через некоторое время ей позвонили и сообщили, что мужу стало плохо.

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал корреспонденту ФАН, может ли эмоциональная ссора с родственником стать причиной гипертонического криза, чем это грозит и как долго будет восстанавливаться организм.

Гипертонический криз может проявиться в любом возрасте, заявил кардиолог. Актеру Марку Горонку 47 лет, но он может быть в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Дело в том, что особо чувствительные люди, слишком эмоционально переживающие конфликтные ситуации, могут от сильного потрясения даже умереть, отметил Юрий Конев.

«Состояние, похожее на гипертонический криз может развиться в любой возрасте, не только в пожилом. Люди ведь по-разному переживают жизненные ситуации, есть особо чувствительные. У них, к сожалению, эмоциональное переживание сопровождается резким повышением артериального давления, которое часто не проходит бесследно. Бывает, что после сильного эмоционального потрясения люди умирают. Это не всегда происходит сразу, чаще всего в утренние часы. То есть человек может всю ночь переживать, а под утро все заканчивается очень печально. Все дело в резком выбросе катехоламинов, которые повышают давление», — сообщил кардиолог.

Юрий Конев подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания в России стоят на первом месте по причине смертности, поэтому нужно обязательно следить за своим давлением и поменьше стрессовать.

«Есть еще такое понятие, как транзиторная ишемическая атака, то есть повышение давления может вызвать даже ее. Поэтому держите в узде свое давление», — посоветовал кардиолог.

Специалист обратил внимание, что последствия гипертонического криза могут быть абсолютно непредсказуемыми, а восстановление сложным и продолжительным.

«Восстановление всегда у каждого индивидуально проходит. Если сосудистая регуляция и состояние сосудов сопровождается тем, что имеется какое-то заболевание, то возможность летального исхода чрезвычайно высока. Гипертонический криз прерывается только медикаментозно, но последствия криза предсказать никто не может. Поэтому жить надо у теплого моря, не иметь большого количества жадных и конфликтных родственников, поменьше обращать внимание на эмоциональные неурядицы», — резюмировал собеседник ФАН.

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