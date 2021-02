Снежная буря в Мексике и США привела к гибели 37 человек

Мехико, 18 февраля. Сильнейшая снежная буря, которая ударила по южным штатам США и северным штатам Мексики, привела к десяткам смертей и оставила миллионы людей без электричества.

В некоторых районах штатов Дуранго, Коауила и Чиуауа температура опустилась до крайне низких значений -18 градусов Цельсия. В результате экстремальных холодов в стране произошло веерное отключение электричества. Известно о гибели по крайней мере 37 человек в Мексике и США.

Только за 17 февраля из-за рекордно низких температур погибли 14 человек. Власти северных штатов сообщают, что смертей может быть больше.

Четверо скончались в результате отравления угарным газом от нагревателей в городе Хуарес, в мексиканском штате Чиуауа. Власти города Матаморос штата Тамаулипас нашли одного пожилого человека, умершего от холода в своем доме, и тело еще одного мужчины в автомобиле. Кроме этого, власти штата Хуарес сообщили о смерти мотоциклиста и еще одного мексиканца из-за гололеда.

Из-за переохлаждения также скончались два журналиста в городе Рио-Браво в штате Тамаулипас, трое бездомных и одна женщина в городе Монтеррей штата Нуэво-Леон.

На ближайшие несколько дней Национальная метеорологическая служба Мексики прогнозирует температуры от -15 до -10 градусов в штатах Чиуауа, Коауила, Дуранго, Тамаулипас и Нуэво-Леон.

Отключение электричества повлияло на 5,9 млн человек в 23 штатах Мексики, в результате более 2000 компаний потеряли более 2,7 млн долларов только за один день, сообщает Национальный совет по вопросам цехов и обрабатывающей промышленности.

Сильнейшая снежная буря привела к гибели по меньшей мере 23 человек в южных штатах США. В штате Техас отключилось электричество в результате коллапса энергетической системы. Почти 150 млн человек, неготовых к таким низким температурам, пострадали из-за отсутствия электричества, отопления и даже воды из-за замерзания труб.

Во время снежной бури в штатах Техас, Кентукки, Северная Каролина и Миссури погибли 23 человека. Большинство американцев погибли в результате несчастных случаев, в том числе автомобильных аварий, отравления выхлопами машин и обогревателей.

Коллапс в Техасе привел к отставке губернатора Тима Бойда. Он объявил об этом утром 18 февраля.

