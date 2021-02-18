Снежная буря в Мексике и США привела к гибели 37 человек

Мехико, 18 февраля. Сильнейшая снежная буря, которая ударила по южным штатам США и северным штатам Мексики, привела к десяткам смертей и оставила миллионы людей без электричества.

В некоторых районах штатов Дуранго, Коауила и Чиуауа температура опустилась до крайне низких значений -18 градусов Цельсия. В результате экстремальных холодов в стране произошло веерное отключение электричества. Известно о гибели по крайней мере 37 человек в Мексике и США.

Algunas temperaturas mínimas en #Texas de esta noche han sido más frías que las registradas al sur de #Groenlandia ese mismo día - Datos de @ogimet ???????????????????????? pic.twitter.com/4mI4SfcVyV — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) February 16, 2021

Снежная буря в Мексике

Только за 17 февраля из-за рекордно низких температур погибли 14 человек. Власти северных штатов сообщают, что смертей может быть больше.

Ésta Noche Nevada En NCG



Vía: @OMARCARRERA7.pic.twitter.com/dmKmKORYkx — Webcams de México (@webcamsdemexico) February 18, 2021

Четверо скончались в результате отравления угарным газом от нагревателей в городе Хуарес, в мексиканском штате Чиуауа. Власти города Матаморос штата Тамаулипас нашли одного пожилого человека, умершего от холода в своем доме, и тело еще одного мужчины в автомобиле. Кроме этого, власти штата Хуарес сообщили о смерти мотоциклиста и еще одного мексиканца из-за гололеда.

Из-за переохлаждения также скончались два журналиста в городе Рио-Браво в штате Тамаулипас, трое бездомных и одна женщина в городе Монтеррей штата Нуэво-Леон.

На ближайшие несколько дней Национальная метеорологическая служба Мексики прогнозирует температуры от -15 до -10 градусов в штатах Чиуауа, Коауила, Дуранго, Тамаулипас и Нуэво-Леон.

????¿Listos para más frío? Otro pulso de #AireÁrtico norte, noreste, oriente, sureste con nevadas/hielo próximas horas???? https://t.co/jTh08d9LTA — ❄️Meteorología México❄️ (@InfoMeteoro) February 18, 2021

«Холодный фронт быстро распространится на севере, северо-востоке Мексики и постепенно дойдет до восточных районов страны. В результате взаимодействия с холодными потоками воздуха на юге США пройдут обильные дожди», — сообщает Национальная метеорологическая служба.

Отключение электричества повлияло на 5,9 млн человек в 23 штатах Мексики, в результате более 2000 компаний потеряли более 2,7 млн долларов только за один день, сообщает Национальный совет по вопросам цехов и обрабатывающей промышленности.

Удар по США

Сильнейшая снежная буря привела к гибели по меньшей мере 23 человек в южных штатах США. В штате Техас отключилось электричество в результате коллапса энергетической системы. Почти 150 млн человек, неготовых к таким низким температурам, пострадали из-за отсутствия электричества, отопления и даже воды из-за замерзания труб.

Во время снежной бури в штатах Техас, Кентукки, Северная Каролина и Миссури погибли 23 человека. Большинство американцев погибли в результате несчастных случаев, в том числе автомобильных аварий, отравления выхлопами машин и обогревателей.

Texas officials didn't heed warnings before winter storm power outages | The Texas Tribune https://t.co/gVXvXoyywq — David Alexander (@davidalexander5) February 18, 2021

Коллапс в Техасе привел к отставке губернатора Тима Бойда. Он объявил об этом утром 18 февраля.

«Никто ничего не должен вашим семьям. Я уже устал оттого, что всем нужны подачки!» — заявил Бойд на своей странице в Facebook на фоне отключения электричества в Техасе.