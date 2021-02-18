Признаки жизни отсутствуют: Альгис Микульскис про седьмую годовщину смерти Украины

К 18 февраля 2014 года массовая акция протеста в Киеве, известная как Евромайдан, продолжалась уже три месяца. Но именно этот день стал днем начала кровопролития, вылившегося в итоге в гражданскую войну с тысячами жертв. О том, к чему и какими путями привели протестующих их «благие намерения», — в авторской колонке специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

По официальной версии, причиной массового выхода киевлян на главную площадь столицы 21 ноября 2013 года была приостановка процесса подписания правительством соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Выглядит, конечно, весомо и убедительно, но, думаю, эта история с приостановкой соглашения была, все-таки, только поводом. Иначе не закончилось бы изначальное выступление полутора тысяч человек с «зонтиками, чаем, кофе и хорошим настроением» тем, чем закончилось…

А поначалу-то, в первые дни, все выглядело не так уж и страшно: ну, рвались люди в ЕС, не понимая, что ассоциация и членство — немного разные штуки. Ну, думали, что в благословенной Европе вареники сами запрыгивают во рты, а люди все поголовно — в кружевном исподнем. Да даже их антироссийские кричалки о нежелании идти в Таможенный союз смотрелись тогда как-то по-детски, а массовое шествие 24-го числа только начало приобретать политический, а не гражданский окрас.

Все это мирное благолепие закончилось 30 ноября, когда правоохранители потребовали освободить площадь Независимости для подготовки ее к празднованию Нового года. Митингующие требованиям не подчинились и началось то, что в каноничном украинском изложении стало называться «звірячим побиттям». А дальше события покатились в сторону большой крови уже со скоростью локомотива.

11 декабря. На месте противостояния появляется помощница госсекретаря США по делам Европы и Азии Виктория Нуланд, беседует с людьми, угощая их своими, мгновенно ставшими легендой, «печеньками».

15 декабря. Американские сенаторы Джон Маккейн и Кристофер Мерфи выступают на Майдане перед митингующими и от имени США поддерживают их.

22 декабря. Первый погибший — программист Павел Мазуренко.

23 января. Выясняется, что действия экстремистски настроенной части протестующих координирует проживающий в Киеве гражданин США Марк Остромогильский.

27 января. Вице-президент Джо Байден в телефонном разговоре с Виктором Януковичем требует, чтобы тот убрал с улиц «Беркут», отменил принятые 16 января законы и даже не думал вводить режим чрезвычайного положения в стране.

Все эти американские проявления «солидарности с восставшим народом» проходят под аккомпанемент почти несмолкающего воя националистов, в открытую призывающих убивать русских. 1 января на улицы Киева и еще нескольких крупных городов под предводительством партии «Свобода» выходят около 10 000 молодчиков. Факельным шествием в духе и эстетике своих идейных вдохновителей из Третьего Рейха они отмечают 105-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры.

Запад не обращает на это почти никакого внимания. А если и обращает, то делает это крайне нейтрально. Тем не менее, лозунги «Москаляку на гиляку!» и «Москалей на ножи!» нравятся там не всем. Например, обозреватель международного издания The Guardian Соймас Милн в материале, вышедшем 29 января отмечает:

«Из большей части репортажей вы никогда не узнаете, что крайне правые националисты и фашисты были в центре протестов и нападений на правительственные здания. Одной из трех основных оппозиционных партий, возглавляющих кампанию, является крайне правая антисемитская «Свобода», лидер которой Олег Тягнибок утверждает, что Украина контролируется «московско-еврейской мафией».

Редкие скептические голоса западных журналистов тонут в восторгах таких персонажей, как философ Бернар-Анри Леви, который словно не заметил нацистских «факельцугов» и 10 февраля разразился на страницах французской леволиберальной газеты Le Monde статьей «Мы все украинцы!»:

«У вас, майдановцев, есть мечта, которая объединяет вас — а ваша мечта — Европа. Не Европа бухгалтеров, не Европа ценностей. Не Европа бюрократов, не Европа разума. Не усталая от себя, сомневающаяся в своем призвании и значении, а пылкая, героическая Европа».

Событий становится все больше, их главные фигуранты делаются все злее…

17 февраля «Правый сектор»1 (запрещенная в России экстремистская организация) приводит в полную готовность все свои боевые группы в Киеве и регионах…

18 февраля 2014 года ситуация на Майдане начинает идти вразнос, гибнут восемнадцать человек. Украина уверенно движется к пропасти и окончательно рушится в нее 20-го, когда на сцене появляются «неизвестные снайперы».

«Неизвестные снайперы»… Практически неизменный атрибут любой современной цветной революции. В 2010-м они расстреляли 80 человек в Бишкеке. Война в Сирии начиналась тоже не без их участия — 67 убитых в Хаме. Потом были еще Йемен, Тунис, Ливия… Дошла очередь и до Киева.

За два дня уличных боев — а как еще назвать то, что там тогда происходило? — смерть прибрала к рукам 77 человек. Кто их убил? А черт его знает! Расследований и версий в этом деле «очень много» и даже больше. Фигурировал в них депутат от «Батькивщины» Сергей Пашинский, работала «комиссия Геннадия Москаля», строил предположения глава СБУ при Януковиче Александр Якименко…

Неопровержимым до сих пор остается только один факт: стреляли и в «революционеров», и в тех, кто им противостоял. По крайней мере такой вывод можно сделать из записи телефонного разговора представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паэтом, который состоялся 26 февраля и содержание которого было предано огласке. Паэт тогда, в частности, сказал следующее:

«И еще, что было достаточно неприятным — та же Ольга Богомолец рассказала мне, что все свидетельства указывают на то, что люди, которые были убиты снайперами с обеих сторон — и милиционеры и люди с другой стороны… На то, что одни и те же снайперы убивали людей с обеих сторон. Она показала мне некоторые фотографии, сказала мне, что, как врач, может говорить об одном и том же почерке, об одном типе пуль, и ее крайне тревожит то, что новая коалиция не желает расследовать, что на самом деле произошло. Так что все сильнее и сильнее понимание того, что за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из новой коалиции».

Только по официальным данным украинских властей общее число погибших составило 123 человека. Но это — по официальным… Украинских властей…

Победил ли Майдан? Да, конечно, победил! Все прошло именно так, как планировали западные кукловоды и исполняли накачанные националистической дрянью хуторские «парубки» с Волыни и Львовщины. Хотя на остальной территории страны таких «бандерлогов» от слова «Бандера» было тоже предостаточно. Сложнее с ответом на вопрос: победила ли Украина?

А есть ли она сейчас вообще, Украина-то? Нет, номинально что-то такое есть — с границами, президентом, правительством, местом в ООН… А еще — с гражданской войной, которой, кажется, никогда не будет конца. С постоянными угрозами тех же ультранационалистических психопатов устроить новый Майдан. С бесконечной ненавистью, обращенной на Россию и всех нас. С экономикой — на момент получения независимости — просто великолепной, превращенной в бесконечное попрошайничество. С разгромленной промышленностью. С черноземами, которые скоро перестанут быть украинскими. С оттоком людей, уезжающих на черную работу в Европу и Россию. Без Крыма и практически без Донбасса.

Так что, увы… Признаки жизни там практически отсутствуют. И, что самое печальное, украинцам это положение вещей, кажется, даже нравится. Иначе они сделали бы хоть робкую попытку что-то поменять. Но — нет. Не делают.

Что будет дальше? А я не знаю и, если честно, знать не очень хочу. Но, если тех, кто сейчас пока еще ходит в детские сады, продолжат отравлять ненавистью, иждивенчеством, почитанием нацистских палачей под красно-черными знаменами и с «волчьими крестами» на шевронах — то, скорее всего, дальше там не будет ничего.

1 Организация запрещена на территории РФ.