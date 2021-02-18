Интенсивность полетов в России в пандемию снизилась менее чем на треть

Коммерческая авиация в России пострадала из-за пандемии меньше, чем в других странах с развитой гражданской авиацией. За 2020 год интенсивность полетов в России снизилась всего на 28,91%. Тогда как в США — это 60%, в странах Евросоюза — 70%, в Индии — в несколько раз. Россию «выручили» внутренние перелеты — северные регионы и Сибирь, сообщил корреспондент ФАН.

«Благодаря тому, что большинство рейсов у нас приходится на внутренние полеты, авиация полностью не встала, — рассказал источник в Росавиации. — Конечно, выручают регионы Крайнего Севера и Сибири, где зачастую сообщение между населенными пунктами бывает только авиационное. Ни в одной стране мира больше нет таких расстояний между регионами и такой необходимости во внутренних авиаперевозках».

Самый крупный провал по всем перевозкам произошел во втором квартале 2020 года, когда общая интенсивность упала на 55%, а внутренних полетов — на 33%. Но все исправил четвертый квартал благодаря увеличению количества внутренних рейсов российскими авиакомпаниями даже в сравнении с 2019 годом. Второе полугодие по внутренним перевозкам вышло даже в плюс на 5%.

Самыми невыгодными как в России, так и во всем мире оказались международные и транзитные перевозки. У нас они сократились за прошлый год на 56% и 45% соответственно.

Напомним, группа компаний «Аэрофлот» объявила, что в результате реализации программы «Стратегия-2028» авиакомпания «Россия» будет концентрироваться на выполнении социально значимых рейсов и развитии региональной маршрутной сети, эксплуатируя при этом самолеты отечественного производства. «Победа» же к 2028 году станет крупнейшим перевозчиком внутри страны.