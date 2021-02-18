«Юнармия» запускает первое патриотическое реалити-шоу 

«Юнармия» совместно с Российским Движением Школьников запускает первое в истории патриотическое реалити-шоу «Защитники». Его участниками станут 12 подростков из разных регионов России. Как пояснил корреспонденту ФАН начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, задача ребят «выжить» в непривычных для себя условиях.

«Мы нашли самое секретное и самое экстремальное место в период ограничений. Это тренинг-центр «А» на базе Центра «Авангард» в Парке «Патриот». Именно сюда отправятся участники проекта. Поверьте, им будет, где развернуться! Продюсеры шоу приготовили такие испытания, которые участникам «Последнего героя» даже не снились», — отметил Никита Нагорный.



Наставниками участников шоу станут звезды мирового уровня, но кто именно — пока держится в секрете. Однако тайна продержится не долго — уже 23 февраля станут известны имена участников их наставников, заявили в пресс-службе движения «Юнармия».

«Главная премьера зимы состоится 23 февраля в 19.00. Нужно непременно отметить этот день в календаре, потому что после него жизнь участников и зрителей кардинально изменится. У одних начнутся испытания на ловкость, смекалку и силу характера. У других — борьба за любимых героев, за их спасение и поддержку», — пояснили в пресс-службе движения.

Реалити-шоу «Защитники» фактически станет телевизионной версией испытаний выпускников тренинг-центра «А» парка «Патриот».