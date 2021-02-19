Корнилов о водной блокаде Крыма: Израиль подобную проблему решил ракетными ударами 

В Киеве заявили о намерении достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич подчеркнул, что Киев не восстановит подачу воды на полуостров до момента его «деоккупации». Почему ЕСПЧ молчит на этот счет, можно ли судить украинского депутат за такое заявление, и какой опыт стоит перенять России у Израиля по решению подобной проблемы, рассказал политический обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Со стороны ЕСПЧ, это выглядит, как двойной стандарт, особенно, если учитывать факт того, что по соответствующей конвенции ООН, доступ к питьевой воде для граждан является с некоторых пор одним из фундаментальных прав человека», — заявил Владимир Корнилов.

Вместе с этим, эксперт рассказал, как похожую проблему с дамбой решил Израиль.

«Отмечу, до этих конвенций ООН, в апреле 1967 года, если не ошибаюсь, похожую дамбу, для отведения воды реки Иордан, строила лига арабских государств в Сирии. Израиль просто взял и нанес несколько ракетных ударов по дамбе и гидротехническим сооружениям, после чего никто в цивилизованном мире не осудил Израиль. Наоборот, государство оправдали, потому что его пытались лишить доступа к воде, соответственно, Израиль имеет право нанести ракетные удары. После ответа Израиля арабы не возвращались к подобным проектам», — рассказал эксперт.

Он отметил, что не призывает Россию наносить ракетные удары по украинской дамбе. Эксперт считает, что нужно обсудить этот вопрос на международном уровне, ссылаясь на прецедент с Израилем.

«Хочу обратить внимание, заявление украинского чиновника насчет окончательного перекрытия воды свидетельствует о том, что Крым окончательно ушел от Украины. А на Украине наконец-то до кого-то это стало доходить. Но данная проблема должна обсуждаться громко на международном уровне. Россия должна постоянно скандировать эту проблему и в ЕСПЧ, и в международном суде ООН, и в рамках Совета безопасности ООН», — заявил Владимир Корнилов.

Ранее ФАН сообщал, что по мнению Алексея Журавко, попытка Украины лишить Крым воды бесперспективна, а все разговоры о «деоккупации» полуострова крайне опасны и могут привести к неожиданным для Киева последствиям.