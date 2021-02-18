Забытый референдум: как фронт ПОЛИСАРИО пытается привлечь внимание мира к Западной Сахаре

С начала февраля фронт ПОЛИСАРИО через подконтрольные СМИ заявил о возобновлении наступательной операции по ликвидации баз и укреплений королевских вооруженных сил (КВС) Марокко.

Рабат никак не отреагировал на появившиеся в Сети сообщения. Он не подтверждает и не опровергает обострение конфликта вдоль оборонительных сооружений, также известных как «стена позора».

Международная редакция Федерального агентства новостей решила изучить сложившуюся за последние недели ситуацию в Западной Сахаре и оценить вероятность возобновления столкновений между противоборствующими силами.

«Февральское обострение»

Первые сообщения о намерении фронта ПОЛИСАРИО активизировать нападения на марокканских солдат появились 10 февраля. В комментарии местному изданию EC Saharaui генеральный секретарь Министерства безопасности и документации Сиди Угал заявил, что армия освобождения Западной Сахары в ближайшие дни возобновит атаки по позициям оккупантов.

«Мы ведем войну на истощение, направленную против морального духа королевских вооруженных сил и их материальных возможностей, а также психологического воздействия, путем ежедневных и непрерывных артиллерийских бомбардировок», — сказал он.

El Frente Polisario anuncia que intensificará los ataques contra posiciones marroquíes en los próximos días. #ActualidadSaharaui https://t.co/tdIZiROEDO pic.twitter.com/9gQnljrvF5 — ECSAHARAUI (@ECSSAHARAUI) February 10, 2021

На следующий день в этом же издании появился материал об атаке ВВС Марокко по мирным гражданам Западной Сахары. Авиаудар предположительно совершен в районе населенного пункта Гальтат, где местные жители проводили разведку золотого рудника.

В результате нападения два человека скончались на месте. Еще трое получили ранения различной степени тяжести. Все пятеро являются выходцами из города Дахле, находящегося под контролем королевства.

???? ÚLTIMA HORA | Mueren dos civiles saharauis y tres resultaron heridos en un ataque aéreo marroquí en el Sáhara Occidental. https://t.co/K0y0o9kDvj pic.twitter.com/CtejvaN3rk — ECSAHARAUI (@ECSSAHARAUI) February 10, 2021

15 февраля Министерство национальной обороны Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) обнародовало информацию об атаках ПОЛИСАРИО по позициям КВС в двух провинциях — Фарссия и Махбес.

По заявлениям повстанцев, они разрушили казармы и несколько оборонительных пунктов марокканцев.

Молодежь Западной Сахары, по сообщениям издания Sahara Press Service, также решила привнести свой вклад в борьбу ПОЛИСАРИО. Активисты вышли на улицы городов, подконтрольных Рабату, с требованием прекратить нападения на коренных жителей, однако столкнулись с полицией, которая подавила митинг.

Борьба с мирными демонстрациями

Сахарские СМИ начали распространять информацию об избиении активистки Салтаны Хая со стороны полиции Марокко. Она вместе со своей семьей находится под домашним арестом в городе Буджур с ноября 2020 года.

Девушка и ее сестра Эльвара вышли на крышу дома с флагом САДР, откуда выкрикивали лозунги в поддержку митингующих. В результате сотрудники правоохранительных органов решили остановить их акцию, избив дубинками.

Solo quiero recordar, que mientras agreden brutalmente al pueblo saharaui, en el Sáhara Occidental ocupado. La #MINURSO; mision de la ONU encargada de que se celebre el #Referendum y el único observador internacional allí, esta durmiendo en los hoteles del agresor. UN ESPERPENTO pic.twitter.com/m300uWa94J — Smad H. ???????? (@libree95) February 16, 2021

Нападение на сестер только усилило волнения среди граждан Западной Сахары. По сообщениям издания Sahara Press Service (SRS), сотни людей вышли на массовую демонстрацию в знак солидарности с избитой Салтаной Хая.

Участники осудили серьезные нарушения прав человека и эскалацию репрессий в отношении коренных жителей региона, подконтрольного Марокко.

???? Miles de personas salen a las calles de los campamentos de refugiados saharauis pidiendo a la comunidad internacional protección para sus familiares en el Sáhara Occidental ocupado.

https://t.co/HZXFYDnapo pic.twitter.com/35qd3ajD9b — ECSAHARAUI (@ECSSAHARAUI) February 16, 2021

Посол САРД в Алжире Абделькадер Талеб в комментарии изданию SPS призвал международное сообщество направить наблюдателей и правозащитников в Западную Сахару с целью зафиксировать бесчинства полиции по отношению к активистам. По его мнению, это поможет доказать репрессивные действия Рабата, направленные на притеснение коренных жителей, продолжающиеся с 1975 года.

Если верить информации, предоставленной сахарскими СМИ, то в регионе не просто усугубился вооруженный конфликт, а идет откровенная травля граждан и беженцев САДР. Однако эти истории не нашли подтверждения ни со стороны Марокко, ни Алжира, ни каких-либо других стран.

Международная реакция

Государственные телеканалы и газеты Рабата никак не отреагировали на сообщения EC Saharaui и Sahara Press Service о возобновлении артобстрела позиций КВС вдоль «стены позора», не говоря уже об акциях протеста на подконтрольных королевству территориях.

Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) также не обратила внимания на возможное обострение конфликта между Марокко и фронтом ПОЛИСАРИО. Хотя, если посмотреть на ее официальный сайт, то можно понять пассивность миротворцев.

Дело в том, что срок действия мандата МООНРЗС официально закончился 31 октября 2020 года, о чем свидетельствует резолюция 2494 СБ ООН. После этого ни одного отчета или какого-либо другого документа о работе миссии в регионе на сайте не появлялось. Только поздравления по случаю 75-летия первого заседания ГА ООН и заявление в память жертв Холокоста.

Тем временем посол Франции в Алжире Франсуа Гуйет заверяет общественность в том, что его страна привержена поиску справедливого и прочного решения проблемы Западной Сахары, и призывает назначить нового посланника ООН для проведения мирного процесса. Стоит уточнить, что спецпредставителя международной организации в североафриканском государстве нет с мая 2019 года и не ожидается в ближайшее время.

Активист Союза молодежи Сахары (UJSARIO), журналист Хамди Тубали объясняет отсутствие информационного шума тем, что Марокко не собирается признавать возобновление боевых действий вдоль «стены позора», поскольку это ударит по основному источнику дохода королевства — туризму.

«Что же касается международных средств массовой информации, то они никогда раньше не были на местах, даже когда их приглашали приехать и освещать нарушения режима прекращения огня», — заявил он.

По мнению журналиста, поддерживающего ПОЛИСАРИО, отсутствие наблюдателей и правозащитников в Западной Сахаре, а также «молчание Марокко» ограничивают доступ мировых держав к сведениям о реальных событиях в регионе.

С другой стороны, можно предположить, что международное сообщество вполне устаивает нынешнее положение вещей.

Сами по себе

Не исключено, что создание информационного шума сахарскими СМИ является попыткой САДР еще раз обратить внимание ООН и мировых держав на ситуацию в регионе.

Обстрелы фронта ПОЛИСАРИО по позициям КВС вдоль «стены позора» предположительно также служат этим целям. Хотя громкие заявления о возобновлении войны сильно преувеличены. Повстанцы едва ли способны без международной поддержки противостоять королевским вооруженным силам. Тем более последним регулярно поступает техника из США.

Открытое боестолкновение закончится для сахарцев полным разгромом, поэтому им остается надеяться только на помощь мировых держав, которые окажут давление на Рабат. В настоящий момент таких «покровителей» армия САДР не имеет. В связи с этим «война на истощение» может сыграть с ними злую шутку.

ООН в 1991 году объявила о намерении провести референдум за самоопределение для граждан Западной Сахары, однако за минувшие 30 лет этого так и не произошло.

Большая часть спорных территорий до сих пор находится под контролем Рабата, и за это время ни одна страна не оказала давления на королевство с целью добиться проведения плебисцита. Напротив, многие согласились с притязаниями Марокко на эти земли, открыв там диппредставительства. Даже Франция, которая говорит о «справедливом решении», не против того, чтобы Западная Сахара стала автономией — компромисс, предложенный фронту ПОЛИСАРИО королевством.

Недовольство по этому вопросу высказывают только фронт ПОЛИСАРИО, Алжир и ЮАР. И то в последней волне публикаций даже давние сторонники референдума не поддержали повстанцев. Конфликт в Западной Сахаре выглядит неприкосновенным — мировое сообщество, похоже, негласно смирилось с принадлежностью спорных территорий Марокко.