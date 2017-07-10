Хотя украинская армия не собиралась соблюдать Минские соглашения, руководство народных республик Донбасса, силы ополчения и русские добровольцы получили оперативную паузу длиной в несколько месяцев. Они использовали ее для усиления и сбора регулярных сил ДНР и ЛНР из прежней сборной солянки отдельных отрядов ополчения, слабо способных наладить координацию друг с другом.



Трофеи «южного котла» и Иловайска позволили насытить формирующиеся войска техникой. В результате ополчению удалось преодолеть острую нехватку артиллерии и танков, а техническое превосходство ВСУ казалось уже не таким всеобъемлющим.



Кроме того, не иссякал поток добровольцев из России и стран постсоветского пространства, которые готовы были вступить в бой с противником. Как результат, с лета 2014 года численность ополченцев значительно возросла. Если в период летней кампании ВСУ превосходили ополченцев по живой силе не менее чем в 3−4 раза, то к январю 2015 года Донбасс достиг примерного паритета по численности бойцов.



Не все, впрочем, в армии ДНР и ЛНР было гладко с военной инфраструктурой снабжением, связью и управлением. Желание как можно скорее организовать регулярную армию сочеталось с нехваткой времени на полноценное военное строительство, которое шло непосредственно в ходе уже идущих боевых действий.



В результате войска обеих республик — и ДНР, и ЛНР — имели лишь несколько крепких и слаженных подразделений в то время, как у большинства местных ополченцев и части российских добровольцев имелась мотивация, но отсутствовал боевой опыт. Наиболее болезненными были трудности с организацией и техническим оснащением. Если боевой техники «по головам» было много, то вспомогательного оборудования и снаряжения хронически недоставало. Отсутствие запчастей заставляло «каннибалить» имеющуюся технику, так что регулярно по бумагам в частях числилось намного больше боевых и вспомогательных машин, чем боеспособных единиц техники в реальности. О боевом слаживании во многих подразделениях не приходилось и говорить. Тыловые части (ремонт, снабжение, связь) страдали от некомплекта — и людьми, и техникой.



Тем не менее, к началу января 2015 года на месте разрозненного ополчения появилась уже фактически регулярная армия ДНР и ЛНР. Ее основу составляли мотострелковые бригады (хотя и облегченного состава), а также одна артиллерийская бригада, отдельные танковые батальоны, подразделения разведки и обеспечения. Пусть и наспех, но силы Донбасса смогли собрать более-менее полноценную армию. «Обригаживание» при всех своих недостатках все же было шагом вперед по сравнению с вольницей лета 2014 года, когда отряды создавались вокруг харизматичных командиров, которые могли быть полны энтузиазма, но смутно представлять себе основы тактики и военной организации.



На украинской стороне положение не выглядело радикально лучше. Еще осенью в Киеве прекрасно понимали, что Дебальцевский выступ будет атакован в случае крупного наступления республик Донбасса. Однако проблемы с выучкой, дисциплиной, а также численностью у ВСУ никуда не делись. Периметр мешка был защищен очень неоднородно и имел ряд плохо укрепленных участков. Слабым местом обороны силовиков оказался Углегорск — город западнее Дебальцево, ближайший к позициям ополчения и плохо оборудованный с инженерной точки зрения.



Второй проблемой украинских войск оставалась общая неповоротливость и слабость командования. Уже в процессе сражения командиры регулярно запаздывали с принятием решений. Некоторые из них, особенно руководители нацбатов, такие как Семен Семенченко, в основном, играли на публику, и при сложной и нестабильной ситуации могли бежать с поля боя, в том числе с имитацией серьезных ранений (что дважды доказало бегство Семенченко под Иловайском и под Дебальцево).



В общем, все были готовы к тому, что новый раунд боев в Донбассе начнется именно с наступлением января 2015 года. И ключевой точкой, борьба за которую определит исход этой кампании, станет Дебальцевский выступ.