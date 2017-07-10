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БИТВА ЗА ДЕБАЛЬЦЕВО
К шестилетию битвы за Дебальцево Международная редакция ФАН совместно с авторами Telegram-каналов Astra Militarum и «Южный ветер» вспоминает, как ополчение Донбасса и русские добровольцы одержали одну из своих крупнейших побед.




Под общей редакцией Евгения Норина
БИТВА ЗА ДЕБАЛЬЦЕВО
К шестилетию битвы за Дебальцево Международная редакция ФАН совместно с авторами Telegram-каналов Astra Militarum и «Южный ветер» вспоминает, как ополчение Донбасса и русские добровольцы одержали одну из своих крупнейших побед.
Под общей редакцией Евгения Норина
Дебальцево — небольшой населенный пункт в Донбассе. Он расположен на перекрестке железных и шоссейных дорог между Донецком и Луганском, что делает его более значимым, чем просто провинциальный город. Зимой 2015 года вокруг Дебальцево развернулось одно из крупнейших сражений войны в Донбассе — и к данному моменту это последняя серьезная баталия, произошедшая на территории народных республик.
НОЖ ПОД СЕРДЦЕМ
Несмотря на то, что летняя кампания 2014 года окончилась контрнаступлением и разгромом украинских войск, не все территории, утраченные ополчением, удалось вернуть. Одной из самых серьезных потерь лета стало как раз Дебальцево.

В июле механизированные части ВСУ прорвались из Светлодарска к Дебальцево, которое было оставлено ополченцами ДНР после боев 21−28 июля 2014 года. Замысел украинских силовиков заключался в том, чтобы город стал полноценным плацдармом для последующего прорыва сил ВСУ и Нацгвардии к границе с РФ.

Дальнейшее продвижение от Дебальцево на восток грозило перерубить ключевые пути сообщения между ДНР, ЛНР и Россией. Через город проходит трасса М21 — основная дорога между Донецком и Луганском. Кроме того, Дебальцево является ключевым железнодорожным узлом Донбасса, потеря которого для ополчения исключала полноценную связь между народными республиками. В идеале, перед ВСУ стояла задача прорыва от Дебальцево к группировке сил, застрявшей в «южном котле», однако амбициозным планам украинского командования не суждено было сбыться.

Тем не менее, после захвата Дебальцева силы ДНР и ЛНР оказались в двойственном положении. Угроза со стороны плацдарма между Светлодарском и Дебальцево неизменно сковывала большие силы ополчения. Рубеж, занимаемый ВСУ, глубоко выдавался на юг, охватывая с востока Горловку и перерезая дороги между Луганском и Донецком. Кроме того, постоянно сохранялась угроза повторной попытки прорыва ВСУ к границе с Россией, что привело бы по меньшей мере к разрыву между ДНР и ЛНР.
В конце лета 2014 года украинская армия потерпела серию тяжелых поражений. Крупная группировка была прижата к российской границе в районе пограничного перехода Изварино, и частично уничтожена, частично выбита на исходные позиции, частично вышла на территорию России и сдалась российским силовикам. Затем ударная группировка украинских войск была окружена и наголову разгромлена в районе Иловайска. Контрнаступление ополчения отбросило украинские силы, часть позиций была отвоевана, но Дебальцево осталось под контролем ВСУ.

Всю осень и начало зимы 2014 года вокруг города шли позиционные бои средней интенсивности. Объявленные и подписанные Минские соглашения сохранили контроль ВСУ над Дебальцево, что позволило Киеву продолжить обстрелы городов ДНР и ЛНР. В самом Дебальцево украинские силовики относились к местным жителям с заметным пренебрежением, как к людям второго сорта. Показательный факт: за те шесть месяцев контроля ВСУ Киев не позаботился о восстановлении города и железнодорожного узла (в то время, как ДНР восстановила коммуникации спустя два месяца после окончания боев за Дебальцево).
«Местные потом рассказывали, что когда украинская армия заходила в поселок, то они кидали гранаты в подвалы. Вот такие героические освободители! — вспоминает старший прапорщик Народной милиции ЛНР, ветеран Афганистана, бывший шахтер и уроженец Перми Игорь Вочканов. — Когда мы зашли в Дебальцево, то увидели, как гражданские сидят во дворах, жгут костры, словно во времена блокадного Ленинграда, варят какую-то похлебку. Ни света, ни тепла нет. И что, — говорю. — Рассказывайте, как вам жилось при украинской армии? Ну, как, — говорят. — Хлеба кинут и уходят. Хотите, ешьте сразу, хотите — на неделю растягивайте, типа, это вам. А кто с ними сотрудничал — тех нормально кормили».
Игорь Вочканов
Старший прапорщик Народной милиции ЛНР
ПЕРЕД ГОНГОМ
Хотя украинская армия не собиралась соблюдать Минские соглашения, руководство народных республик Донбасса, силы ополчения и русские добровольцы получили оперативную паузу длиной в несколько месяцев. Они использовали ее для усиления и сбора регулярных сил ДНР и ЛНР из прежней сборной солянки отдельных отрядов ополчения, слабо способных наладить координацию друг с другом.

Трофеи «южного котла» и Иловайска позволили насытить формирующиеся войска техникой. В результате ополчению удалось преодолеть острую нехватку артиллерии и танков, а техническое превосходство ВСУ казалось уже не таким всеобъемлющим.

Кроме того, не иссякал поток добровольцев из России и стран постсоветского пространства, которые готовы были вступить в бой с противником. Как результат, с лета 2014 года численность ополченцев значительно возросла. Если в период летней кампании ВСУ превосходили ополченцев по живой силе не менее чем в 3−4 раза, то к январю 2015 года Донбасс достиг примерного паритета по численности бойцов.

Не все, впрочем, в армии ДНР и ЛНР было гладко с военной инфраструктурой снабжением, связью и управлением. Желание как можно скорее организовать регулярную армию сочеталось с нехваткой времени на полноценное военное строительство, которое шло непосредственно в ходе уже идущих боевых действий.

В результате войска обеих республик — и ДНР, и ЛНР — имели лишь несколько крепких и слаженных подразделений в то время, как у большинства местных ополченцев и части российских добровольцев имелась мотивация, но отсутствовал боевой опыт. Наиболее болезненными были трудности с организацией и техническим оснащением. Если боевой техники «по головам» было много, то вспомогательного оборудования и снаряжения хронически недоставало. Отсутствие запчастей заставляло «каннибалить» имеющуюся технику, так что регулярно по бумагам в частях числилось намного больше боевых и вспомогательных машин, чем боеспособных единиц техники в реальности. О боевом слаживании во многих подразделениях не приходилось и говорить. Тыловые части (ремонт, снабжение, связь) страдали от некомплекта — и людьми, и техникой.

Тем не менее, к началу января 2015 года на месте разрозненного ополчения появилась уже фактически регулярная армия ДНР и ЛНР. Ее основу составляли мотострелковые бригады (хотя и облегченного состава), а также одна артиллерийская бригада, отдельные танковые батальоны, подразделения разведки и обеспечения. Пусть и наспех, но силы Донбасса смогли собрать более-менее полноценную армию. «Обригаживание» при всех своих недостатках все же было шагом вперед по сравнению с вольницей лета 2014 года, когда отряды создавались вокруг харизматичных командиров, которые могли быть полны энтузиазма, но смутно представлять себе основы тактики и военной организации.

На украинской стороне положение не выглядело радикально лучше. Еще осенью в Киеве прекрасно понимали, что Дебальцевский выступ будет атакован в случае крупного наступления республик Донбасса. Однако проблемы с выучкой, дисциплиной, а также численностью у ВСУ никуда не делись. Периметр мешка был защищен очень неоднородно и имел ряд плохо укрепленных участков. Слабым местом обороны силовиков оказался Углегорск — город западнее Дебальцево, ближайший к позициям ополчения и плохо оборудованный с инженерной точки зрения.

Второй проблемой украинских войск оставалась общая неповоротливость и слабость командования. Уже в процессе сражения командиры регулярно запаздывали с принятием решений. Некоторые из них, особенно руководители нацбатов, такие как Семен Семенченко, в основном, играли на публику, и при сложной и нестабильной ситуации могли бежать с поля боя, в том числе с имитацией серьезных ранений (что дважды доказало бегство Семенченко под Иловайском и под Дебальцево).

В общем, все были готовы к тому, что новый раунд боев в Донбассе начнется именно с наступлением января 2015 года. И ключевой точкой, борьба за которую определит исход этой кампании, станет Дебальцевский выступ.
ШИРОКИЙ ОХВАТ ТЕРПИТ НЕУДАЧУ
Наступление в районе Дебальцево стало первой совместной операцией для армий молодых республик и требовало от них серьезной координации и слаженных действий, что в целом и было реализовано. Основными задачами сил ЛНР и ДНР в районе Дебальцево являлись:
установление контроля над трассой М-103 севернее Светлодарска и окружение дебальцевско-светлодарской группировки В С Украины;
освобождение Дебальцево и восстановление контроля над ключевой транспортной точкой.
При этом, главный удар предполагалось нанести силам ЛНР по направлению Калиново — Красный Пахарь, с дальнейшим выходом в район Семигорье при поддержке встречного удара подразделений ДНР из Горловки. Успех операции позволил бы не только полностью окружить всю светлодарско-дебальцевскую группировку ВСУ и ликвидировать удобный плацдарм для готовящегося Киевом наступления, но и обезопасить окраины Горловки от обстрелов, получить под контроль Углегорскую и Мироновские ТЭС.
На тот момент «Дебальцевский» плацдарм занимала группировка сектора «С» так называемой АТО. Ее основу составляла 128-ая горно-пехотная бригада, усиленная смешанными подразделениями (от роты до батальона) от 1-ой и 17-й танковых, 30-ой механизированной, 92-й механизированной и 55-ой артиллерийской бригад, а также учебного центра «Десна», ряда отдельных батальонов территориальной обороны, а также добробата «Донбасс» и иных частей.

Всего в секторе «С» находилось до 13 тысяч человек, на вооружении у которых было 120 танков, 530 боевых бронированных машин, 180 ствольных и 65 реактивных артиллерийских систем. Непосредственно в боевых порядках на Дебальцевской дуге — более 5 тысяч человек, имевших время, чтобы окопаться и подготовить свои позиции к долговременной обороне.

Оборона Дебальцевского выступа строилась в виде цепи из 37 опорных пунктов, коммуникации защищались блокпостами. Правда, это практически всегда были легкие укрепления — окопы и простейшие деревянно-земляные огневые сооружения. Несмотря на то, что украинские военные имели несколько месяцев на оборудование линии обороны, фактически в этом отношении было сделано очень немного. Даже техника зачастую стояла открыто. На стороне ополчения, впрочем, существовала аналогичная проблема — боевая подготовка была в среднем невысокого уровня, и даже рытьем окопов бойцы часто пренебрегали.

Наступательная группировка ДНР и ЛНР была не намного мощней и составляла порядка 5−6 тысяч человек в подразделениях первой линии. В общей сложности в боях могло быть использовано до 15 тысяч человек. В своем составе они тоже были неоднородны и состояли из различных подразделений — части регулярной армии, полуавтономные отряды, специальные подразделения силовых структур ДНР и ЛНР.
Наступление началось 22 января с двух направлений:
Первое — силами армии ДНР из Горловки, которое быстро завязло в боях у Доломитного, Травневого и Новолуганского, встретив упорное сопротивление ВСУ. Здесь, несмотря на прилагаемые усилия, ополчение так и не смогло добиться видимых успехов;
Другая атака шла со стороны ЛНР на Троицкое и Красный Пахарь. Одновременно, с ним силы ЛНР нанесли отвлекающий удар в район Попасной, с целью воспрепятствовать переброске резервов в район Светлодарска и создать угрозу прорыва на Артемовск.
Однако это наступление также потерпело неудачу. Командование ВСУ, поняв, где ополчение наносит главный удар, ввело в бой резервы и перебросило не менее одной БТГр 1-ой танковой бригады в район Светлодарска. Это позволило украинской армии в ожесточенных боях остановить наступление подразделений ЛНР.

В течение нескольких дней луганское ополчение штурмовало редуты ВСУ на разных опорных пунктах с восточного фаса Дебальцевского выступа. Эти атаки часто оказывались очень свирепыми и кровавыми. Так, 25 января атака танков батальона «Август» на опорный пункт у Санжаровки привела к гибели сразу нескольких экипажей — машины были расстреляны непосредственно на опорном пункте противника пехотой в ближнем бою. 28 января из-за ошибок в организации боя также под Санжаровкой погибла колонна.

Начало наступления вызывало мало энтузиазма. Взаимодействие не было отработано: танки, артиллерия и пехота плохо поддерживали друг друга. Артиллерийские удары раз за разом шли мимо целей, пехота и бронетехника не успевали прикрыть друг друга. В результате штурмовые группы несли тяжелый урон со скромными результатами.

Дальнейшее продолжение наступления к трассе М-103 по первоначальному плану было уже нецелесообразным. Украинская группировка успела перегруппироваться, выстроив на направлениях наступления ополчения дополнительные резервы. Новые атаки сулили огромные потери и грозили утратой боеспособности отрядов ЛНР. Поэтому планы пришлось менять на ходу.
ПРОРЫВ В УГЛЕГОРСКЕ
Городок Углегорск находится западнее Дебальцево. В позициях украинских войск, хотя это не было очевидно сразу, он оказался слабым звеном. Город был очень плохо укреплен, основу противотанковой обороны составляли буксируемые противотанковые орудия, которые располагались открыто.

Первый удар в направлении Углегорска был нанесен силами ЛНР практически одновременно с началом всей «Дебальцевской операции» — 22 января, однако ключевым не являлся, так как направление главного удара было севернее.

Фактически отдельная мини-операция по взятию города началась с 28 января, когда был скорректирован общий план наступательных действий. Разведка боем предыдущих дней позволила выявить слабые места в обороне ВСУ. В Углегорске противник располагал технику открыто, пренебрегал фортификацией, а боевой дух частей оказался невысок.

Основу штурмового отряда составил горловский гарнизон 3-ей мотострелковой бригады с приданной бронетехникой, усиленный спецназом и силами МВД. Всего 700−800 человек. Со стороны ВСУ, по разным оценкам, город обороняли подразделения 30-ой отдельной механизированной бригады, один-два взвода 1-ой отдельной танковой бригады, подразделения 13-го батальона теробороны Черниговской области, 25-го батальона теробороны «Киевская Русь», рота патрульной службы особого назначения МВД «Свитязь», 3-я батарея противотанкового дивизиона 44-ой артиллерийской бригады. Всего — 600−800 человек.

После массированной артиллерийской подготовки 29 января силы ополчения нанесли удар, который оказался неожиданным для ВСУ, и вошли в город, захватив блокпост на въезде и закрепившись в жилой застройке.

Одновременно части ДНР обходили Углегорск с севера, чем вынудили украинские войска отступать под угрозой окружения. Одна из рот 25-го батальона бежала с позиций, бросив тяжелое вооружение. Тот же самый маневр проделали расчеты противотанковых орудий.

Не все шло гладко, и несколько танков ополчения подорвались на минном поле у въезда в город. Однако на стороне противника возникла паника, и Углегорск был быстро занят, за исключением отдельных очагов сопротивления.

Попытки контрударов, организованные прибывшим резервом, успеха не имели. Однако запомнились благодаря редкой для войны танковой дуэли, в ходе которой Т-72 батальона «Дизель» подбил Т-64БВ 1-ой танковой бригады ВСУ. Пестрая команда из остатков уже выбитых из городка подразделений, батальона «Донбасс» и армейских частей плохо координировала собственные действия и оказалась не в состоянии эффективно провести контратаку.

Действия ополченцев временами тоже были весьма хаотичными в связи с тем, что бои первых дней показали провал вновь созданных «бригад», которые действовали полуавтономными группами фактически без нормальных средств связи и средств материально-технического обеспечения. Набранный за время перемирия личный состав был не обучен, в связи с чем потери 3-й бригады под Углегорском также оказались достаточно высокими.

Фактически Углегорск был взят к 30 января, однако украинское руководство, в том числе премьер-министр Арсений Яценюк, еще несколько дней заявляло о боях в городе. Стоит отметить, что в следующие трое суток действительно было предпринято несколько безуспешных контратак. Спасти ситуацию в Углегорске «кавалерийским наскоком» без подготовки и разведки попыталось подразделение батальона «Донбасс», который возглавлял одиозный националист Семен Семенченко. Нацгвардейцы моментально нарвались на засаду и были вынуждены отойти, в результате чего «пиар-акция» провалилась.
Ответный ход со стороны ДНР был гораздо сильнее. В разгар боев на фоне сообщений украинской прессы об отбитых атаках «террористов» в Углегорск приехал глава народной республики Александр Захарченко. Вместе с ним прибыло подкрепление, что позволило окончательно переломить ситуацию в пользу ополчения.

Примечательно, что в этих условиях обе стороны пошли на заключение договоренностей о временном прекращении огня — для эвакуации мирного населения Углегорска. Однако еще до того, как жители были эвакуированы, ВСУ подвергли город интенсивному артиллерийскому обстрелу. Артудар вызвал командир роты «Свитязь», занимавшей позиции в здании интерната. Хотя украинская сторона настаивала, что артналет совершили по позициям ополчения, в реальности, вероятно, в силу низкой квалификации артиллеристов, был просто разгромлен центр Углегорска.

Позиции в Углегорске стали хорошим плацдармом для действий разведывательно-диверсионных групп при совершении вылазок вдоль трассы М103 – основной транспортной артерии группировки сектора «С» так называемой АТО. Артиллерия ополченцев получила возможность вести обстрел трассы прямой наводкой, а ВСУ, можно сказать, оказались в постоянном огневом мешке.
ОХВАТ ДЕБАЛЬЦЕВО
Переход на тактику выполнения небольших подзадач (вместо атаки широким фронтом) стал приносить пользу ополченцам. Логичными направлениями продолжения наступления стали бои у поселка Калиновка (находится в трех километрах севернее Углегорска), Чернухино и Новогригоровка — юго-восточный и северный пригороды Дебальцево соответственно. Кроме того, тяжелые бои шли в районе сел Никишино и Редкодуб к юго-востоку от Дебальцево.

В последних числах января ополченцы массированными артобстрелами выбили части ВСУ из Никишино. При этом система обороны ВСУ в этом районе начала распадаться — часть оборонявшихся в этом секторе украинских войск действовала без поддержки и даже связи с собственным командованием. В Редкодубе украинские части также оказались в тактическом окружении, но упорно оборонялись до начала февраля.
Однако наиболее важные события происходили севернее.
После взятия Углегорска захват Калиновки стал делом относительно простым — подразделения ВСУ предпочли сами выйти из населенного пункта и занять более выгодные позиции на высотах за ним.

С Чернухино дела обстояли сложнее. Первые попытки войти в Чернухино предпринимались отрядами казаков. Еще 21 января они продвинулись на 300 метров. Следующие несколько дней здесь продолжались позиционные бои с массированными артиллерийскими дуэлями, но без успеха для каждой из сторон.

Направление Новогригоровки стало зоной ответственности бригады «Призрак» и еще нескольких отрядов. Первая крупная попытка штурма данного населенного пункта была предпринята 8 февраля. Атака, спланированная наспех, принесла скудные результаты — ополченцы взяли два опорных пункта, но понесли серьезные потери. Крупный отряд, в которых входили части батальона «Август», казаков и бригады «Призрак» выдвинулся от станции Боржиковка в составе бронегруппы из семи танков и трех БМП. На опорниках ВСУ позиции удерживал 40 тербат «Кривбас» В С Украины.

Под Чернухино снова «отличился» Семен Семенченко. Здесь попытку атаки батальон «Донбасс» предпринял совместно с батальоном «имени Джохара Дудаева», которым командовал чеченский наемник Иса Мунаев. В результате безрассудного «контрнаступления» Мунаев погиб под артиллерийским огнем, а Семенченко попал в ДТП, возвращаясь с передка на огромной скорости, после чего спешно покинул район Дебальцево и больше не возвращался.

Дальнейшее развитие наступления оказалось обусловлено событиями у небольшой деревеньки Логвиново.
УСПЕХ В ЛОГВИНОВО
Логвиново находится на дороге, ведущей из Дебальцево на Светлодарск к северо-востоку от Углегорска. Перерубание этой трассы фактически означало окружение украинской группировки в Дебальцево. При этом между Углегорском и Логвиново на довольно широком фронте, по сути, не имелось украинских опорных пунктов. О взятии Калиновки (на полпути между Углегорском и Дебальцево) в ДНР сообщили уже 1 февраля. Удивительно, но украинские военные угрозу игнорировали.

9 февраля практически беспрепятственно в населенный пункт вошла группа под командованием российского волонтера «Ольхона» ГРУ ДНР.

В районе Логвиново от ВСУ располагался один наблюдательный пункт 54-ого разведывательного батальона в составе буквально нескольких человек, который заметив выдвижение в его сторону группы ополчения, доложил об этом и спешно ретировался.
Как часто бывает, полученная информация не распространяется мгновенно. Хотя ушедший с позиций дозор сообщил о наступлении ополченцев командованию, до солдат и офицеров ВСУ на местах эти сведения не дошли сразу.

Украинское командование не перекрыло движения по трассе. В результате несколько небольших колонн украинских военных залетели в засаду, и не менее 25 человек были там убиты, включая первого заместителя командующего силовой операцией полковника Павлова.

Практически сразу украинская сторона попыталась организовать прорыв через Логвиново. Однако началось все со скандала — часть украинских солдат отказалась идти в бой. Первые артиллерийские удары ВСУ также оказались малоэффективными.

К утру 10 февраля силы ополчения Логвиново были усилены бронегруппой 3 мотострелковой бригады ДНР. Около 08:30 10 февраля механизированный взвод 1-го батальона 30-ой механизированной бригады, усиленный двумя танками попытался выбить ополченцев, однако на подходе защитникам Логвиново удалось сжечь два танка, что вынудило бойцов ВСУ отступить. Командование в Киеве, поняв, что Логвиново с наскока не вернуть, решило подготовиться и предприняло следующую попытку 12 февраля. До этого артиллерия ВСУ подвергла населенный пункт и его окрестности тяжелым обстрелам.

Для наступления ВСУ собрало сборную солянку из имевшихся в Дебальцево подразделений общим количеством до 200 человек, 5−6 танков, до 10 боевых бронированных машин из состава 30-й ОМБр, 54-го разведбата и батальона «Донбасс». От сил ДНР им противостояли не более 80 человек, 2−3 танка и 3−4 боевых машины. Костяк обороняющихся составляло подразделение «Хмурого» — отряд ГРУ ДНР, также в селе закрепилось подразделение казаков отряда Тараса Гордиенко («Клуни»).

Низкая эффективность артиллерийских ударов касалась не только ополчения. С украинской стороны «арта» также наносила мощные удары в пустоту, и несмотря на то, что плотно укрепиться в селе ополченцы не имели ни времени, ни возможности, и артналет мог повлечь тяжелые жертвы. Так что украинским военным огневая мощь на этот раз принесла мало пользы.

Первые атаки были отбиты. Украинские военные продолжали стягивать к Логвиново свежие силы, однако командование ДНР также усиливало там свои части — в том числе танками. Наиболее мощная попытка прорыва была предпринята ВСУ 12 февраля. С украинской стороны атаковали подразделения 92-й, 30-й и 24-й мехбригад, 79-й и 95-й аэромобильных бригад, рота «Донбасса» и другие мелкие части под общим командованием офицера 30-й мбр.

Силам ВСУ удалось войти в населенный пункт. Однако в хаотичном ближнем бою зачистить село им не удалось.

Примечательно, что как только украинские военные вошли в Логвиново, командование ВСУ, подумав что победило и населенный пункт захвачен, направило туда взвод батальона «Донбасс» для зачистки. Однако, прибыл на место он в момент отхода украинских подразделений и прямо под контратаку ополчения, в связи с чем понес большие потери, потеряв треть своих бойцов.

Бои в Логвиново шли хаотично. Русские добровольцы, засевшие в селе, держали связь с командованием по мобильным телефонам, единое командование наладить не удавалось, и оборона села держалась на инициативе тактических командиров и личных качествах солдат. Однако на украинской стороне фронта хаос царил не меньший, а боевого духа у защищавшейся в селе пехоты оказалось больше.

После отражения контраударов на Логвиново, силы ДНР начали занимать прилегающие высоты, обеспечивая контроль над трассой М-103, образуя тем самым полноценную крышку Дебальцевского котла, которая протянулась от Углегорска к Логвиново. На этом фоне бои в районе Новогригоровки и восточных окраин Дебальцево привели к тому, что были заняты ключевые высоты к северо-западу от города. В результате, светлодарско-дебальцевская группировка была рассечена на две части, а снабжение ее было существенно затруднено. В таких условиях разгром ВСУ в районе Дебальцево был лишь вопросом времени.

Однако смыкания флангов подразделений ДНР и ЛНР так и не произошло. Пути выхода для украинских войск находились под огневым контролем, но о соединении наступающих группировок говорить не приходилось. Зазор оказался достаточно крупным для организации бегства остатков окруженных сил.
БЕГСТВО
В результате новых Минских договоренностей 11−12 февраля было решено, что обе стороны должны полностью прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение с линии соприкосновения до полуночи 15 февраля. В свою очередь, главы ЛНР и ДНР объявили о готовности предоставить украинским войскам коридоры для выхода из «Дебальцевского котла», если они оставят оружие и технику.
Чтобы спастись из окружения, у командования В С Украины было две возможности:
1
Согласованный отход, по которому из окружения выпускались войска без вооружения и техники, которые сдавалась силам ДНР и ЛНР;
2
Прорыв через поля и проселочные дороги между Логвиново и Новогригоровкой.
В этих условиях командование ВСУ выбрало второй вариант и с 14 февраля начало готовиться к уходу — в Дебальцево были взорваны железнодорожные пути и другие объекты транспортной инфраструктуры. При этом, силы ДНР и ЛНР 16−17 февраля активизировали бои в самом Дебальцево. Интенсивных обстрелов не выдержало около 100 бойцов 40-го батальона теробороны с двух опорных пунктов (позиции «Мойша» и «Копье»), которые оставили свои позиции на окраине города и сдались в плен, тем самым еще более усугубив положение окруженной украинской группировки.

На прорыв украинская группировка пошла в ночь с 17 на 18 февраля. Наиболее полно ее раскрывает офицер спецподразделения «Вега» НГУ, который был непосредственным участником тех событий.

Так он описывает сборы:
«Вдруг я увидел какую-то суматоху. Лагерь как-то оживал, и даже разрывы близкие снарядов людям не мешали. Офицер 128-й бригады нам сказал поступила команда на прорыв в Артемовск, все уходят. Через 10 минут выезжаем! … Начались сборы и техника начала группироваться на выезд. Каким-то чудом ни один снаряд в плотную массу людей и техники не попал. Хотя много неисправной техники пришлось оставить без воздействия противника».
Со слов офицера в частях ВСУ царила полная неразбериха, никто не знал, куда ехать, а в пути большая часть техники просто поломалась и ее пришлось подрывать:
«Я видел много наших машин, вышедших из строя. Причины тому — не только огонь противника. Большой процент потерь — это техническая неисправность или какая-то мелкая неисправность при передвижении по бездорожью и пересеченной местности. Времени ремонтировать не было — такие машины все равно подрывали».
Тем не менее, несмотря на отсутствие организации, связи и плохую техническую готовность группировке ВСУ удалось выйти из котла. Отряды ополчения были серьезно истощены долгим и кровавым наступлением, кроме того, фланги сил ДНР и ЛНР не смыкались, и противник имел возможность выводить силы через «форточку» восточнее Логвиново. Препятствовать этому прорыву можно было только огнем.

К 17 февраля ополчение уже вело бои в самом Дебальцево. Бои продолжались, однако украинские войска быстро «утекали» дальше к северу.

18 февраля действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко объявил о выводе из Дебальцево 2,5 тысяч человек, 15 танков и 50 БМП. Очевидно, что это не вся группировка ВСУ. Как выяснилось позднее, часть подразделений выходили самостоятельно, часть потерялась в ходе бегства в ночь на 18 февраля. В итоге полностью завершить отступление ВСУ смогло лишь к 21 февраля.
ИТОГИ БОЕВ
Основным результатом успешных действий ополчения стало заключение на встрече глав России, Франции, Германии и Украины 11 февраля 2015 года нового плана по мирному урегулированию — «Минска-2». Он сделал невозможным организацию наступления со стороны Киева и фактически положил начало становлению народных республик. Именно окружение группировки ВСУ в Дебальцево подтолкнуло Порошенко к заключению этого договора и покончило с планами нового наступления в Донбассе. В противном случае уже весной 2015 года украинская армия была бы готова провести наступательную операцию по захвату республик.

С января 2015 года на Украине начата так называемая «четвертая волна» мобилизации, формировались новые бригады из батальонов территориальной обороны, спешно вводилась в строй расконсервированная техника.

Для украинских войск Дебальцево стало болезненным поражением. Людские потери составили не менее 250 человек погибшими, 110 человек попали в плен, и с учетом раненых речь идет о более чем тысяче человек общих потерь. Кроме того, было уничтожено или брошено огромное количество бронетехники — до 180 единиц. Потери ополчения убитыми не принципиально отличались от неприятельских. По именам известно около трехсот бойцов ополчения, и донбассовцев, и граждан России, погибших в ходе боев вокруг Дебальцево. Поскольку пленными ополченцы потеряли значительно меньше людей, чем противник, можно утверждать, что боевые потери сторон оказались примерно равными.

Значительную роль в боях сыграли добровольцы из России. По имеющимся данным, они составляли до четверти участников битвы за Дебальцево со стороны народных республик. При этом многие русские добровольцы выполняли функции специалистов, дефицитных для республик Донбасса. Кроме того, в Донбасс многие из них прибыли, уже обладая обширным служебным и боевым опытом. Так, знаменитый «Ольхон», возглавлявший группу, пробившуюся в Логвиново, прежде чем приехать в Донбасс, долго воевал в Чечне. Опыт и навыки россиян оказались незаменимы для ополчения. Впоследствии многие из них разъехались по домам, но зимой 2015 года их пот и кровь стоили очень дорого.

Дебальцево стало выстраданной победой. Однако это сражение привело к стратегическим результатам. Противник оказался вынужден оставаться в глухой обороне, а важнейший транспортный узел перешел под контроль республик. Дебальцево стало последним крупным сражением в Донбассе. С тех пор линия фронта фактически оставалась на месте.