Городок Углегорск находится западнее Дебальцево. В позициях украинских войск, хотя это не было очевидно сразу, он оказался слабым звеном. Город был очень плохо укреплен, основу противотанковой обороны составляли буксируемые противотанковые орудия, которые располагались открыто.
Первый удар в направлении Углегорска был нанесен силами ЛНР практически одновременно с началом всей «Дебальцевской операции» — 22 января, однако ключевым не являлся, так как направление главного удара было севернее.
Фактически отдельная мини-операция по взятию города началась с 28 января, когда был скорректирован общий план наступательных действий. Разведка боем предыдущих дней позволила выявить слабые места в обороне ВСУ. В Углегорске противник располагал технику открыто, пренебрегал фортификацией, а боевой дух частей оказался невысок.
Основу штурмового отряда составил горловский гарнизон 3-ей мотострелковой бригады с приданной бронетехникой, усиленный спецназом и силами МВД. Всего 700−800 человек. Со стороны ВСУ, по разным оценкам, город обороняли подразделения 30-ой отдельной механизированной бригады, один-два взвода 1-ой отдельной танковой бригады, подразделения 13-го батальона теробороны Черниговской области, 25-го батальона теробороны «Киевская Русь», рота патрульной службы особого назначения МВД «Свитязь», 3-я батарея противотанкового дивизиона 44-ой артиллерийской бригады. Всего — 600−800 человек.
После массированной артиллерийской подготовки 29 января силы ополчения нанесли удар, который оказался неожиданным для ВСУ, и вошли в город, захватив блокпост на въезде и закрепившись в жилой застройке.
Одновременно части ДНР обходили Углегорск с севера, чем вынудили украинские войска отступать под угрозой окружения. Одна из рот 25-го батальона бежала с позиций, бросив тяжелое вооружение. Тот же самый маневр проделали расчеты противотанковых орудий.
Не все шло гладко, и несколько танков ополчения подорвались на минном поле у въезда в город. Однако на стороне противника возникла паника, и Углегорск был быстро занят, за исключением отдельных очагов сопротивления.
Попытки контрударов, организованные прибывшим резервом, успеха не имели. Однако запомнились благодаря редкой для войны танковой дуэли
, в ходе которой Т-72 батальона «Дизель» подбил Т-64БВ 1-ой танковой бригады ВСУ. Пестрая команда из остатков уже выбитых из городка подразделений, батальона «Донбасс» и армейских частей плохо координировала собственные действия и оказалась не в состоянии эффективно провести контратаку.
Действия ополченцев временами тоже были весьма хаотичными в связи с тем, что бои первых дней показали провал вновь созданных «бригад», которые действовали полуавтономными группами фактически без нормальных средств связи и средств материально-технического обеспечения. Набранный за время перемирия личный состав был не обучен, в связи с чем потери 3-й бригады под Углегорском
также оказались достаточно высокими.
Фактически Углегорск был взят к 30 января, однако украинское руководство, в том числе премьер-министр Арсений Яценюк, еще несколько дней заявляло о боях в городе. Стоит отметить, что в следующие трое суток действительно было предпринято несколько безуспешных контратак. Спасти ситуацию в Углегорске «кавалерийским наскоком» без подготовки и разведки попыталось подразделение батальона «Донбасс», который возглавлял одиозный националист Семен Семенченко. Нацгвардейцы моментально нарвались на засаду и были вынуждены отойти, в результате чего «пиар-акция» провалилась.