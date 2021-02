Последний индеец из племени жума умер от COVID-19 в Бразилии

Порту-Велью, 18 февраля. Индеец из племени жума Арука Жума умер от коронавируса в городе Порту-Велью бразильского штата Амазонас. Он был последним представителем мужского пола своего этноса. Об этом сообщает Координация деятельности организаций по вопросам коренных народов бразильской Амазонии (COIAB).

86-летний индеец Арука умер в больнице Порту-Велью, где находился со второго февраля из-за осложнений дыхательной системы, вызванных коронавирусом. Тело мужчины перевезли в штат Амазонас, где его похоронят.

До 2 февраля Арука Жума находился в больнице штата Амазонас, где ему назначили неправильное лечение. Затем его перевели в больницу штата Рондония, но положение дел не улучшилось. С 15 февраля состояние Аруки значительно усугубилось. Он испытал септический шок, что говорило об усилении распространения инфекции и могло привести к отказу органов и опасному артериальному давлению.

16 февраля врачи больницы назначили ему лекарства, которых не было в списке лекарств против COVID-19. Среди них были азитромицин, ивермектин, сульфат цинка, которые рекомендовались правительством президента Жаира Болсонару, но не были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Aruká Juma, the last male of the Juma people, died from COVID yesterday. According to his daughter their ‘lineage is over’



Aruká was given ineffective medication not recommended by WHO but promoted publicly by Bolsonaro



And like this the Juma world has come to a close. Genocide https://t.co/38Z3lqQgh9 pic.twitter.com/rxlnngJWze