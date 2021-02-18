Последний индеец из племени жума умер от COVID-19 в Бразилии

Порту-Велью, 18 февраля. Индеец из племени жума Арука Жума умер от коронавируса в городе Порту-Велью бразильского штата Амазонас. Он был последним представителем мужского пола своего этноса. Об этом сообщает Координация деятельности организаций по вопросам коренных народов бразильской Амазонии (COIAB).

O último homem sobrevivente do povo Juma está morto. Novamente, o governo brasileiro se mostrou criminosamente omisso e incompetente. O governo assassinou Aruká. Assim como assassinou seus antepassados, é uma perda indígena devastadora e irreparável. https://t.co/3MfuEZ3baD — COIAB (@CoiabAmazonia) February 17, 2021

86-летний индеец Арука умер в больнице Порту-Велью, где находился со второго февраля из-за осложнений дыхательной системы, вызванных коронавирусом. Тело мужчины перевезли в штат Амазонас, где его похоронят.

O índio Aruká Juma (86 anos), faleceu em Porto Velho (RO), por complicações da Covid-19. Aruká era o último homem da etnia brasileira Juma.



No século 18 a população juma era de 15 mil pessoas. Com genocídio contra os indígenas esse povo foi reduzido para 5 pessoas em 2002. pic.twitter.com/zJxO2ztGPI — Rogério Carvalho ???????????? (@SenadorRogerio) February 18, 2021

До 2 февраля Арука Жума находился в больнице штата Амазонас, где ему назначили неправильное лечение. Затем его перевели в больницу штата Рондония, но положение дел не улучшилось. С 15 февраля состояние Аруки значительно усугубилось. Он испытал септический шок, что говорило об усилении распространения инфекции и могло привести к отказу органов и опасному артериальному давлению.

16 февраля врачи больницы назначили ему лекарства, которых не было в списке лекарств против COVID-19. Среди них были азитромицин, ивермектин, сульфат цинка, которые рекомендовались правительством президента Жаира Болсонару, но не были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«COIAB предупреждали, что индейцы находились поl сильной угрозой. Последний мужчина племени жума теперь мертв. Снова бразильское правительство показало преступную халатность и некомпетентность. Это правительство убило Аруку»,— утверждает представитель COIAB.

Aruká Juma, the last male of the Juma people, died from COVID yesterday. According to his daughter their ‘lineage is over’



Aruká was given ineffective medication not recommended by WHO but promoted publicly by Bolsonaro



And like this the Juma world has come to a close. Genocide https://t.co/38Z3lqQgh9 pic.twitter.com/rxlnngJWze — Bruno (@kampbruno) February 18, 2021

Народ жума был уничтожен в результате конфликтов. 50 лет назад насчитывалось примерно 15 тыс. представителей жума, но после массовых убийств, нападений животных и болезней их число сократилось до нескольких десятков к 2020 году. В 2021 году индейцев жума осталось только четыре: теперь уже усопший Арука и его три дочери. Дочери Аруки Жумы вышли замуж за индейцев уру-эу-вау-вау, в их детях течет кровь двух племен.

Ele era cacique, eu fui cacique e agora a linhagem acabou", diz Borehá Juma, filha de Aruká Juma, último homem da etnia. Aruká morreu de covid-19 nesta quarta-feira. No hospital, ele chegou a receber o 'tratamento precoce', sem eficácia comprovada. https://t.co/FUcQiOzdlI pic.twitter.com/o5XErywCyF — elaizefarias (@elaizefarias) February 18, 2021

Смерть индейцев от COVID-19

По данным COIAB от 11 февраля, 2157 индейцев были заражены коронавирусом в Рондонии, 37 человек умерли. В штате Амазонас число случаев заражения достигло 8674, в том числе 252 смерти. Коронавирусная инфекция особенно сильно ударила по индейцам, так как у них отсутствуют должные санитарные условия и доступ к надёжной медицинской помощи, а отделение интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ есть только в городе Манаус штата Амазонас.

Во всей Бразилии с начала пандемии зарегистрировано более 9,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 242 тыс. смертей. В стране был зарегистрирован «бразильский» вариант коронавируса, выявленный в бразильской Амазонии, который в три раза заразнее начального штамма вируса SARS-COV2.