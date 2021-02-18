Первые 600 тысяч баррелей ливийской нефти направятся в Китай

Тобрук, 18 февраля. Танкер Front Seoul пришвартовался в порту Аль-Харика на юго-востоке Ливии, пишет Akhbar Libya 24.

По словам директора морской гавани Раджаба Сахнуна, судно бросило якорь недалеко от берегов Тобрука, ожидая отгрузки 600 тысяч баррелей нефти. По завершении всех процедур капитан корабля возьмет курс на Китай.

Портовой диспетчер уточнил, что пекинская компания заключила контракт с Национальной нефтяной корпорацией (ННК) страны на закупку ливийских нефтепродуктов. Подробности сделки пока не разглашаются.

Раджаб Сахнун добавил, что все мероприятия по организации судоходства в гавани Аль-Харика осуществляются в соответствии с мерами предосторожности по борьбе с коронавирусом.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что охранники нефтяных объектов Ливии устроили забастовку. В связи с этим экспорт сырья временно приостановлен.