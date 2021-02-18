В МЧС назвали условие отправки гуманитарной помощи замерзающим жителям Техаса

Москва, 18 февраля. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ сформирует и направит в американский штат Техас гуманитарный груз с теплой одеждой, продуктами питания и другими необходимыми вещами, если будет принято соответствующее решение российских властей.

Об этом ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«МЧС России участвует в оказании гуманитарной помощи зарубежному государству на основании поручения или указания президента и правительства», — пояснили в министерстве.

16 февраля президент США Джо Байден объявил в штате Техас чрезвычайную ситуацию. В 24 американских городах в понедельник температура опустилась до минус 10 градусов. Непогода вывела из строя ветрогенераторы, и миллионы жителей юга США остались без электричества.

В Техасе эвакуируют больницы, а жители выстраиваются в многометровые очереди, чтобы купить продукты. В магазинах возник дефицит товаров: пользователи социальных сетей публикуют видео с почти полностью пустыми полками в супермаркетах штата.

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ имеет большой опыт в помощи зарубежным государствам во время военных действий или чрезвычайных ситуаций. Например, в прошлом году МЧС России не только принимало активное участие в мероприятиях по дезинфекции социально-значимых объектов внутри страны, но и оказывало международную помощь по доставке медицинских изделий и средств индивидуальной защиты населению Китая, Казахстана и Киргизии.

В прошлом году российские спасатели принимали активное участие в проведении поисковой операции на территории ливанского города Бейрут, где 4 августа 2020 года прогремел мощный взрыв.