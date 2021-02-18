Адвокат Киркорова уверен, что Литва отменит незаконный запрет певцу на въезд в страну

Адвокат Александр Добровинский потребовал предоставить певицу Филиппу Киркорову копию решения о запрете на въезд в Литву. Об этом защитник сообщил ФАН.

По словам адвоката, он подал ходатайство в Вильнюсский окружной административный суд. Добровинский подчеркнул, что до сих пор решения МИД Литвы никто не видел, Филиппу Киркорову его не передавали.

«Удивляет такая секретность МИДа Литвы. Если есть факты и обстоятельства, на которых это решение основывалось, для чего их скрывать», — удивился юрист.

Добровинский выразил уверенность, что в справедливость восторжествует и Литва отменит незаконный запрет певцу на въезд в страну.

«Мы уверены, что правосудие в конце концов восторжествует», — заключил адвокат.

Ранее стало известно, что литовские власти решили запретить въезд в их страну Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что необходимо вести более жесткую политику в отношении прибалтийских государств, ранее являвшихся советскими республиками.