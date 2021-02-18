Рано или поздно каждая хозяйка сталкивается с необходимостью иметь дома кухонные весы. Это нужно прежде всего для приготовления блюд, маринадов, солений. А кроме того, такие бытовые приборы, как, например, домашняя хлебопечка, требуют взвешивания ингредиентов ровно в определенных пропорциях. Ну и, конечно, если вы приверженец здорового питания, без весов вам не обойтись. Если вы стоите перед выбором этого домашнего устройства и не до конца уверены в том, какие кухонные весы лучше, ФАН готов предложить вам собственный топ-8 моделей, наиболее удобных и актуальных в 2021 году.

Области применения кухонных весов

Как уже говорилось выше, весы в доме — необходимый девайс. При этом, выбирая среди моделей для домашнего пользования наиболее подходящую, нужно понимать, что рынок по-прежнему предлагает как современные электронные варианты весов, так и классические — механические. Электронные модели часто снабжены счетчиком калорий, а некоторые можно синхронизировать с вашим смартфоном. Такое сочетание позволит вам с точностью до десятка калорий просчитать свой рацион. Точность при измерении различных ингредиентов раскроет в вас талант кулинара, и вы с удовольствием попробуете новые рецепты и домашние соленья-варенья. Стоит сказать отдельно и о такой категории потребителей, как молодые мамы, которые готовят еду для своих малышей. Здесь весы — особенно оснащенные термодатчиком, позволяющим не перегревать блюда для малышей, — также приходят на помощь.

На что нужно обратить внимание при выборе кухонных весов?

Известные бренды уверенно осваивают нишу производства бытовых весов, и с каждым годом эти устройства для дома приобретают все больше полезных функций, не говоря уже о привлекательном дизайне. Для дачных заготовок вы можете остановить свой выбор на простых и незатейливых механических моделях. Однако если вы пользуетесь весами каждый день, то здесь, без сомнения, нужно выбирать современный электронный вариант.

Какие свойства весов для вас могут быть важны? Обратите внимание на конструкцию: электронные весы могут выглядеть как платформа или как чаша. Модели с чашей удобнее, но дороже. С платформами хозяйки также научились обращаться, обнуляя тару при взвешивании: этот функционал называется «тарокомпенсация». Условно стандартная «грузоподъемность» бытовых весов ограничена пятью килограммами. Это еще одна важная базовая характеристика устройств.

Выбрать модель под конкретную задачу помогут дополнительные функции. Что может оказаться важным именно в ваших весах? Это может быть таймер, часы, автоматическое включение и выключение и т. д. Весы с функцией автоматического выключения помогут экономнее расходовать мобильные батареи питания, а специальный встроенный индикатор позаботится о том, чтобы вы заранее знали о необходимости их заменить. Для многих также может оказаться важным, какие используются батарейки для данной модели. Чтобы узнать это, достаточно прочитать инструкцию. Дизайн также играет немаловажную роль, но здесь, на наш взгляд, нужно исходить из соотношения параметров цена-качество.

Выбирая бытовые весы, стоит также учитывать такие важные характеристики, как:

прочная и эргономичная платформа весов;

хорошая читаемость, крупные цифры на датчиках;

разнообразные варианты питания — батарейки, аккумулятор, сетевое подключение;

опция определения объема жидкости.

Топ-8 кухонных весов по версии ФАН

ФАН изучил рынок самых востребованных моделей домашних весов, от достаточно дорогих до бюджетных моделей, и предлагает вашему вниманию некоторые наиболее качественные и востребованные «экземпляры».

Кухонные весы REDMOND RS-CBM747

Это модель-«платформа» из стали принадлежит к средней ценовой категории. Максимальная масса груза — 5 кг, есть функция «обнуление тары». К очевидным достоинствам модели отнесем лаконичный стильный дизайн, удобные заметные кнопки, автоматическое выключение, качественную сборку. Компактность позволяет брать эти весы с собой в дорогу.

Минусы модели: при всем своем привлекательном внешнем виде, поверхность весов, напоминающих планшет, плохо переносит механические воздействия, оставляя следы и царапины. Поэтому к этой модели необходим бережный подход.

Кухонные весы Zigmund & Shtain Kuchen-Profi DS-120

В отличие от первой представленной модели, «Зигмунд&Штейн» — это весы в комплекте с чашей. В дизайне от этого они ничуть не проигрывают. Чашу можно сменить на другую емкость. Грузоподъемность в пределах стандартной для бытовых устройств — 5 кг, взвешивание происходит с точностью до 1 г. Размеры модели довольно компактные — 225х230х90 мм, поэтому подыскать ей место на кухне не составит труда. Весы оснащены двумя кнопками управления — «включение» и «коррекция веса», а также выбор единиц измерения. Удобный цифровой дисплей наделен индикаторами «перевеса» и состояния заряда батарейки.

Достоинства: надежность, автоотключение, компактный корпус, эргономичный дизайн.

Недостатки: нет опции для измерения жидкости.

Кухонные весы Beurer KS 34 XL

Это весы последнего поколения с интеллектуальным дисплеем. Несмотря на бытовое предназначение, максимальная грузоподъемность достаточно большая — 15 кг. Дисплей работает только во время взвешивания, а по окончании процедуры гаснет автоматически. Управление сенсорное, выключение автоматическое, индикатор предупредит о превышении допустимого веса. Плюсы этой модели: при суперсовременной комплектации весы имеют очень удобную, легко очищающуюся поверхность; крупные цифры высотой 2,5 см будут хорошо заметны и различимы; стильный дизайн; практичность.

Минусы: слишком чувствительные индикаторы веса, значение может колебаться при изменении положения продукта на платформе; могут возникнуть трудности при взвешивании образцов менее 5 г; довольно высокая погрешность для продуктов с большим весом — до 13 г.

Кухонные весы Scarlett SC-KS57P38

Эти стильные весы-«помидор» безусловно привлекают внимание. Впрочем, необычный внешний вид платформы для кого-то станет очевидным «за» при выборе данного устройства, а кого-то будет смущать. Точность взвешивания — до 1 г, грузоподъемность — до 5 кг. Питание осуществляется от двух литиевых батареек CR 2032, которые прослужат стабильно и долго. Единицы измерения — традиционные граммы, унции, фунты, литры, миллилитры. Модель снабжена индикатором перегрузки, заряда батареи и автоматическим выключением. Стекло платформы прочное, не боится ударов, сколов и царапин. Очевидные достоинства: шесть режимов измерения веса; возможность измерить объем жидкости; легкий вес устройства — менее 500 г; интересный дизайн.

Недостатки: платформа не снимается, автовыключение срабатывает слишком быстро. Некоторые также сочтут стиль «помидор» слишком ярким.

Кухонные весы Tefal BC5000/5001/5002/5003 Optiss

Модель достаточно узнаваема благодаря своему внешнему виду: стиль этой марки сложно перепутать с каким-либо другим. Весы представлены в нескольких цветах, перед вами — жизнерадостный «шафрановый». Этот красивый бытовой девайс снабжен крючком для того, чтобы его можно было повесить на стену. В комплектацию входят функции «тарокомпенсации», измерения объема жидких продуктов, автовыключения.

Достоинства: весы можно хранить в подвешенном положении (что непозволительно для многих других моделей); надежная и красивая стеклянная платформа.

Из недостатков некоторые пользователи отмечают некорректное взвешивание грузов менее 5 г.

Кухонные весы Xiaomi EK9643K

Эти внешне очень привлекательные весы наделены съемной чашей для взвешивания. Модель имеет эргономичный дизайн, приятный универсальный для кухни цвет, точность взвешивания — до 1 г, максимальную грузоподъемность — до 5 кг.

Плюсы: качественная сборка, довольно крупные цифры на дисплее; высокая точность взвешивания даже при малом весе образца; прекрасное соотношение цена-качество; простота в обращении и уходе за устройством.

Кухонные весы VITEK VT-8018

Перед нами модель домашних весов со стеклянной платформой круглой формы, диаметр 18 см. Дисплей показывает крупные хорошо различимые цифры. Модель снабжена двумя кнопками управления: выключение/обнуление тары и единицы измерения (граммы, фунты, унции, миллилитры). Поверхность из прочного стекла украшена рисунком, изображающим веселого повара с яичницей, что позабавит и взрослых и детей. Уход за поверхностью прост, можно протирать ее влажной губкой. Питание осуществляется при помощи батарейки типа CR2032, внешне напоминающей большую таблетку. Индикатор предупреждает о состоянии ее заряда.

Достоинства: компактность, простота ухода, приятный внешний вид, возможность обнуления емкости для взвешивания.

Недостатки: батарейка садится довольно быстро; дисплей может быть закрыт тарой из-за небольшой поверхности весовой платформы; заметные погрешности при взвешивании маленьких объемов продуктов; слабая реакция весов при взвешивании грузов менее 5 г.

Кухонные весы PolarisPKS 0834DG

Данная модель относится к недорогим. Хотя производитель вывел ее на рынок год назад, она до сих пор очень популярна. Весы оснащены сверхпрочной стеклянной платформой круглой формы, украшенной неброским принтом специй. Есть автоматическое отключение, сброс веса, индикатор превышения веса. К достоинствам отнесем современное сенсорное управление, удобный жидкокристаллический экран, качественное стекло платформы, которое не боится повреждений, высокую точность измерения веса продуктов, отсутствие необходимости получения специальных навыков при уходе за устройством.

Недостатками можно считать короткий срок служения батарейки (ее энергии хватает лишь на 30-50 взвешиваний),автоотключение менее, чем через 1 минуту, небольшой размер весовой платформы, не позволяющий увидеть дисплей, если емкость для взвешивания слишком большая.