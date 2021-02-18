Почему ЕСПЧ торопится с делом Навального: мнение юриста

ЕСПЧ вынес предварительное решение, в котором настаивает, чтобы Россия выпустила на свободу скандального блогера Алексея Навального. Судебный корреспондент ФАН Владимир Тихоньков ответил на вопросы, каковы будут правовые последствия этого решения для России, и куда Европа торопится с Навальным.

Откуда в деле Навального взялся ЕСПЧ

29 декабря прошлого года ФСИН обязал Алексея Навального явиться к инспектору в рамках приговора по делу о хищении средств у «Ив Роше». В общем, ничего, кроме этой явки, от него не требовалось. К этому времени он уже выписался из германской университетской больницы «Шарите» и имел возможность явиться по вызову. Блогер вовремя не прилетел, и его объявили в розыск.

В этот же день Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения нескольких сотен миллионов рублей из организованного им Фонда борьбы с коррупцией. По российским законам, являются преступлением растраты из некоммерческой организации, организованной для общественно полезных целей. Правовые причины возбуждения уголовного дела ФАН раскрывал в одной из предыдущих публикаций.

17 января, сразу после пересечения Навальным государственной границы, его задержали, а Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальное лишение свободы.

Жалоба осужденного и решение ЕСПЧ

20 января в документе на имя суда Навальный сообщил, что в тюрьму его отправили по политическим мотивам, Россия не в состоянии обеспечить и проконтролировать его безопасность, а значит, единственное место, где ему положено быть — это свобода.

С ошеломительной скоростью, уже 21 января, ЕСПЧ принял жалобу и запросил у российских властей сведения о том, как обеспечивается безопасность Навального и как эти меры контролируются. 26 января от нашей страны получен мотивированный ответ. ЕСПЧ информация и принимаемые меры показались недостаточными, и 16 февраля он направил в Россию требование об освобождении заключенного. Это решение предварительное, но оно фактически подтверждает точку зрения европейских властей об исключительно политическом преследовании Алексея Навального.

Информация о крайне оперативном вмешательстве ЕСПЧ в обычное уголовное преследование в рамках исполнения приговора о мошенничестве в отношении французской компании «Ив Роше» интересна в том смысле, что большинство жалоб российских осужденных либо не принимаются этим судом, либо месяцами и даже годами ждут своей очереди. Здесь все по-другому.

Куда торопится Европа

2 февраля на суде о замене Навальному условного срока на реальное лишение свободы присутствовали дипломаты десятка европейских стран. Их поведение и неприкрытое вмешательство было настолько явным, что МИД был вынужден пойти на международный конфликт и выслать ряд из них из страны, получив в ответ зеркальную высылку российских политиков. Это значит, что часть зарубежья делает на Навального ставку как на серьезный инструмент в деле расшатывания российской государственности.

Вопрос о численности поддерживающих Навального российских граждан оставим статистикам и аналитикам. Объективно этого количества недостаточно, даже чтобы просто собрать необходимое количество подписей для участия в выборах на федеральном уровне. То есть его поддержка невелика.

Кстати, нельзя не вспомнить, что события вокруг фигуры Навального стали ускоряться не с бухты-барахты. Почему-то его «отравление» совпало с моментом, когда точно стало известно о наличии у Следственного комитета РФ достаточной фактуры для возбуждения в отношении Алексея Навального и его компании уголовного дела по общеуголовному составу хищения средств из Фонда борьбы с коррупцией — общественной организации, учрежденной лично Навальным, куда российские граждане и иностранцы несли свои деньги последние 10 лет.

За это время (с 2011 по 2018 год), по словам нынешнего директора ФБК Романа Жданова, через ФБК прокачали почти миллиард рублей. Согласно другим данным, опубликованным в Telegram-канале, только через биткойн-кошелек прошли вдвое большие суммы. На часть этих денег, потраченных в бытность Навального директором ФБК, нет первичных документов. Следствие СК предполагает, что они были похищены — потрачены не на уставные цели фонда, а на личные нужды Навального: высокий уровень ведения быта, путешествия и т. д., сверх установленной им же самому себе заработной платы.

В случае, если Следственный комитет докажет растраты Навальным и его коллегами денег, собранных ФБК на «борьбу с коррупцией», его репутация в глазах российских граждан и прошлых спонсоров вроде Евгения Чичваркина, семьи Зиминых и т. д. будет уничтожена.

Возможна ситуация, при которой ЕСПЧ или интернет-фанаты Навального будут говорить о политической подоплеке уголовного дела Навального, а финансовые выписки по счетам Навального, ФБК и кассовые документы магазинов и турфирм — об элементарной растрате.

Ситуация с хищениями из ФБК намного серьезнее, чем дело «Ив-Роше». Поэтому Европа торопится.

Как нам относиться к решению ЕСПЧ

Во-первых, в предписании об освобождении Навального суд дает ссылку на правило 39 своего регламента. В нем речь идет о возможности применения обеспечительных мер для того, чтобы было возможно исполнить решение в дальнейшем. Значит, Россию просят применить предварительные меры, и это не касается окончательного решения по жалобе.

Во-вторых, предписание этого суда не мотивировано: судья не объясняет, какие именно факты заставляют его опасаться за жизнь Навального. Давайте вспомним, что ЕСПЧ никак не отреагировал на явное политическое преследование Александра Гапоненко в Латвии (выступал против запрета русского языка в латвийских школах, помещен в тюрьму) или пророссийски настроенного лидера польской оппозиции Матеуша Пискорского (обвинен в шпионаже, арестован). Их жизни находятся под явной угрозой ежедневно, но ЕСПЧ считает их свободу делом национальных судов. И вообще, по общему правилу ЕСПЧ не вмешивается в процедурные вопросы уголовного процесса стран-членов.

В любом случае, решение ЕСПЧ потребует официальной легализации через российский суд, и окажется на столе у какого-то конкретного российского судьи. Как он может его признать, если оно не мотивировано? Ему же нужно что-то написать в судебном акте.

Конституция РФ запрещает исполнение решений иностранных судов, если они противоречат интересам нашего государства. Вопрос о возможности исполнения решения ЕСПЧ как международного суда отнесена 125 статьей Конституции РФ к компетенции Конституционного суда.

Совокупность этих обстоятельств делает исполнение акта ЕСПЧ по Алексею Навальному незаконным.