Джигурда прочитал для ФАН отрывок из сборника о нестерильной любви с Мариной Анисиной

Собрание стихов актера театра и кино, исполнителя песен Никиты Джигурды призвано помочь читателям больше понять о любви артиста и олимпийской чемпионки Марины Анисиной. Об этом в беседе с ФАН сообщил сам автор сборника.

Актер рассказал о том, что готовит для своих поклонников необычный подарок по случаю своего дня рождения 27 марта.

«Мне предложили выпустить сборник стихов к дню моего 60-летия. Сейчас работаю над ним, вношу правки. Он будет посвящен Марине Анисиной и носит название «Камасутра духовных танцев» Хочу, чтобы читатели поняли, почему олимпийская чемпионка, герой Франции сдалась 14 лет назад, когда я ее брал на абордаж, и, влюбившись, сказал ей в первый же день знакомства: «Хорошо бы, чтобы ты стала моей женой и родила мне богов». Что она и сделала», —сказал собеседник.

Кроме того, Никита Джигурда зачитал для Федерального агентства новостей отрывок из готовящегося выйти в свет собрания любовной поэзии собственного сочинения.

«Ты моя последняя женщина на прохладной планете моей. Я любовью твоею застенчивой разожгу этот мир без затей. Разожгу, чтоб тебе, дорогая, было легче проникнуть в меня И влюбиться от края до края, на иллюзии не променяв. Не отдав любовь нашу щели зла, не продав её, но даря... Ты моя последняя женщина, и с тобой воскресаю я!», — процитировал автор.

В завершение Никита Джигурда рассказал о том, какую важную миссию он видит в своих отношениях с олимпийской чемпионкой.

«Я написал эти строки 14 лет назад и храню верность моей девочке. Я понимаю, что это счастье — любить и показывать пример тем, кто, увы, обожжен, не верит в любовь. Я сказал Марине: мы с тобой станем маяками и докажем, что наша нестерильная любовь сильнее всего», — подытожил актер.

Ранее Никита Джигурда раскрыл подробности предстоящего бракосочетания с Мариной Анисиной.