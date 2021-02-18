Эксперт рассказала, нужно ли вакцинировать детей

Москва, 18 февраля. Вакцины в России пока доступны только для взрослого населения, поскольку они еще не исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей. Об этом ФАН рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

«Вакцины пока доступны только для взрослого населения, так как они не могли еще быть исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей, – сказала она. – Эффективность и безопасность – два ключевых слова, которые встречаются при изучении вопросов о вакцинации вообще и детей в частности».

Сенатор отметила, что компании-производители могут по этическим причинам не включать детей в свои клинические исследования на раннем этапе, тем более, если сертификация происходит такими быстрыми темпами. Поэтому вакцины от коронавируса для детей просто еще не может быть, уточнила она. По словам эксперта, клинические испытания по безопасности и эффективности вакцины для детей начнутся только в конце весны.

«Но самое главное, что, провакцинировав взрослое население, тем самым мы сдержим очаги заражения, а соответственно, и дети будут в безопасности», – сказала Татьяна Кусайко.



При этом она подчеркнула, что вакцинация очень важна и для детей, даже если они в своем большинстве переносят в болезнь легкой форме. И одна из причин, по словам парламентария, в том, что в России есть дети с хроническими заболеваниями.

«К примеру, у нас есть дети с пороком сердца, – отметила Татьяна Кусайко. – Я могу себе представить, что при заражении коронавирусом протекание болезни может оказаться для них очень тяжелым».

Напомним, что вакцинация в Москве продолжается с декабря. Вакцина «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи Минздрава, была первой зарегистрирована в России 11 августа. Она уже запущена в гражданский оборот.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года, ожидается, что ее начнут массово производить в феврале, а всеобщая вакцинация этим препаратом начнется в марте.

В Минздрав России также поданы документы на регистрацию вакцины «КовиВак», созданной в центре имени Чумакова. В гражданский оборот этот препарат может поступить в апреле.