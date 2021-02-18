Алексей Шевченков рассказал, почему актеры на съемках «Хищников» были все в слюнях

Известный российский актер театра и кино Алексей Шевченков заявил ФАН, что больше всего во время съемок фильма «Хищники» ему понравилась команда артистов, включая огромного сенбернара по кличке Миша.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал подробности, включая курьезные моменты, работы над кинокомедией, которая в четверг вышла в широкий прокат.

«Мой герой живет, у него есть жизнь, какая-то идея»

— Алексей, что скажете о съемочном процессе «Хищников»?

— Это что за фильм такой?!

— Комедия, где рассказывается о борьбе группы товарищей за гаражи!

— Ах, вы об этом (смеется)?

— Ну да. Вы же сыграли там одну из главных ролей!

— Да, но раньше картина называлась по-другому.

— И как же, интересно?

— Так и называлась — «Гаражи»!

— Ну, потом, продюсеры, видимо, решили дать ей более звучное название. Итак, как вам снималось в этом фильме, о чем он, были ли какие-то интересные моменты?

— Фильм о том, как люди отстаивают свои права, как защищают свою собственность — те самые гаражи, которые было решено снести. У нас собралась просто замечательная актерская команда, мне прям очень понравилось — все такие разные, классные. Как всех нас там свела жизнь, я удивляюсь, но в этом как бы и цимес (смеется)!

Насчет интересного. Был у нас такой актер — пес по кличке Миша, весил он 98 килограммов и ездил с нами, пятью главными участниками этого фильма, в машине, в «копейке» (ВАЗ-2101. — Прим. ФАН). Вот его туда, значит, запихивали, потому что сам он внутрь не залезал, не помещался, и мы всех утрамбовывали.

— И что потом?

— Когда мы вылезали из этой машины, то все были в слюнях Миши (смеется). А он такой спокойный-спокойный! Вот его туда запихнут, и все под этим Мишей как-то ворочаются, как-то его там двигают, лапы его переставляют, а он так неизбежно принимает свою ситуацию и с печальным взглядом на все это дело смотрит…

Вот с Мишей было, конечно, очень интересно, все-таки животные — это, конечно, особая каста в нашей профессии.

— Судя по трейлеру, вы играете такого персонажа, у которого жизнь не особо удалась, правильно я понимаю?

— Ну, нет, не то, чтобы прям совсем не удалась. Да, он ушел от жены, стал поначалу жить в гараже. Но не могу сказать, что жизнь моего героя не удалась, тем более, сквозь призму комедии. Данилыч — такой легкий, всегда отзывчивый, хоть и вспыльчивый, такой настоящий русский человек. Мне он напомнил тех людей, что живут в глубинке, — открытых, чистых, всегда готовых прийти на помощь, с юморком.

От жены ушел? Ну, это все-таки не самая большая трагедия! Главное, что мой герой живет, у него есть жизнь, есть какая-то идея, какая-то задача, которую надо решать.

«Снимали в холода, на зимней натуре»

— Мы знаем, что вы часто играете военных. В связи с этим, интересно ли вам было воплотить на экране такого персонажа? И были ли раньше у вас такие роли?

— Такие уже были, да. Они мне близки, что ли, по природе, поэтому, скажем так, не столь сильно, наверное, любопытны. Всегда интересно и увлекательно то, что далеко от твоей природы, и ты это пробуешь, мучаешь свой организм.

Здесь все-таки герой где-то схож с моим пониманием, с моей философией жизни, вот какой-то такой открытости, особенно раньше, когда я был помоложе. Поэтому есть, конечно, какие-то переклички с персонажем, имею в виду мои личные качества.

— У вас там, в основном, мужская компания, и вы впятером боретесь с одной дамой, миллионершей, которую сыграла Алена Бабенко. Кто в итоге победил?

— Это я вам, естественно, не расскажу, чтобы сохранить интригу (смеется). Но точно скажу, что Алена являлась в нашей компании таким цветком! Да и вообще, повторюсь, команда актеров у нас была очень классная, что давало нам стимул, изюминку и интерес в этой работе. Поэтому я вспоминаю съемки с теплом, несмотря на холода.

— Реально зимой снимали, без всякого искусственного снега?

— Да, да. На зимней натуре.

— Как опытным актерам работалось с режиссером-дебютантом, Степаном Соколовым? Это же, действительно, его первый фильм.

— Лично мне понравилось с ним работать. Невзирая на то, что Степан хорошо понимал, что ему хочется сделать и что надо сделать, он все-таки прислушивался к нам. Местами доверял тому или иному артисту, что немаловажно, так как соблюсти вот эту самую золотую середину иногда очень сложно. Делать свою историю, ту, которую ты видишь, рассказать ее своим почерком, но при этом все-таки учитывая и мнения актеров. Это достаточно сложная и гибкая история.

Да и вообще, Соколов — еще и человек такой располагающий, хороший и классный. Поэтому мне работать с ним было комфортно.

Фильм «Хищники» рассказывает о борьбе некоего тренера личностного роста с группой неравнодушных граждан против миллионерши, желающей снести гаражный кооператив. В этом противостоянии они превращаются в настоящих хищников.

Картину снял режиссер-дебютант Степан Соколов, а роли также сыграли Максим Севриновский, Владимир Сычев, Арсений Попов, Сергей Степин, Федор Лавров, Олег Тактаров, Юлия Топольницкая и другие.

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