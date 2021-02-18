Экономист рассказал, куда стоит вложить деньги россиянам в 2021 году

Один из способов приумножить свои накопления — инвестировать. Выход на пассивный доход может стать довольно длительным процессом, сочетающим в себе еще и определенные риски. И если большинство россиян не готовы заниматься инвестициями постоянно, то вопрос о единоразовом вложении свободных средств в недвижимость или ценные бумаги периодически возникает у многих.

Учитывая современные экономические реалии, диктуемые пандемией коронавируса, куда лучше вложить деньги россиянину? Александр Родионов, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук в интервью ФАН рассказал, куда актуально инвестировать в 2021 году, так ли безопасно вкладывать деньги в недвижимость и почему важно оставлять денежный резерв, не вкладывая все до копейки.

По словам экономиста, лучше всего себя сейчас проявляют инвестиции в коммерческую недвижимость.

«Доходность по ней примерно в два раза превышает доходность инвестиций в жилые помещения и депозиты в рублях», — сообщил специалист.



Александр Родионов не советует вкладывать средства в криптовалюту, несмотря на то, что биткойн сейчас установил новый исторический максимум, достигнув отметки 52 тысячи долларов. Это не отменяет риски в данном сегменте инвестиций, заявил экономист.

«Пока еще есть возможность подобрать интересные еврооблигации, по которым доходность в валюте выше доходности по вкладам», — обратил внимание специалист.

Что касается вложений в недвижимость, то здесь лучше не переоценивать свои финансовые возможности, отметил Александр Родионов.

«Ситуация на рынке в обозримом будущем зависит также от того, какие действия предпримут чиновники. Покупать квартиру следует исходя из простого принципа — есть ли в ней необходимость. Кроме того, у инициатора сделки должно быть четкое понимание того, что он сможет платить по счетам. Не стоит переоценивать свои силы на фоне экономического спада и высокого процента безработицы. Помимо этого, важно иметь резерв на случай какой-либо непредвиденной ситуации», — резюмировал экономист.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, куда можно вложить 100 тысяч рублей. По словам финансового советника Анны Харченко, этой суммы достаточно для формирования инвестиционного портфеля.