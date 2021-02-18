Бредихин: Россия может задуматься о сухопутном коридоре в Крым через Украину

Закрытие на Украине оппозиционных телеканалов, невменяемая позиция Киева по отношению к вакцине «Спутник V», теракт в Донбассе, заявления украинских СМИ о несостоятельности минских договоренностей и желании перекрыть воду в Крым — приветственные залпы в честь новой вашингтонской администрации. Подробнее об этом — в материале ФАН.

Украинская дамба

Украина хочет достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая заблокирует возможность подачи воды в Крым до «деоккупации» полуострова. Об этом заявил «постоянный представитель украинского лидера в Крыму» Антон Кориневич.

По его словам, дамбу на Украине «намерены достроить», но есть «определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым».

«Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», — заявил Кориневич.

Наземный коридор через Украину

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, Украина такими действиями показывает свое истинное лицо.

«Пусть строят и показывают свое истинное лицо. Очень интересный способ «возвращения» крымчан в свое лоно. Россия действительно готова не только обеспечить водой полуостров, но и задуматься о сухопутном коридоре к нему. И это отнюдь не агрессия, а, напротив, желание помочь тем, с кем Украина продолжает воевать, в том числе и на подконтрольной ей территории», — заключил Антон Бредихин.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил, что заявление «представителя по Крыму» в полной мере укладывается в общий информационный фон. Вряд ли Украина способна сделать ситуацию с водоснабжением полуострова тяжелее, чем она есть. Это просто продолжение очередного приступа истерии, охватившего всю правящую группировку — от президента до его представителей и депутатов.

«Закрытие оппозиционных телеканалов, невменяемая позиция по отношению к вакцине «Спутник V», теракт в Донбассе, заявления о несостоятельности минских договоренностей — все это напоминает приветственные залпы в честь новой вашингтонской администрации. Кроме того, рейтинг Зеленского продолжает падать, и, чем ниже упадет, тем более востребованной окажется агрессивная риторика. Разумеется, свои пять копеек должен был вставить и «представитель в Крыму», но не нашел ничего лучше, чем старые угрозы уморить жаждой сделавших свой выбор крымчан», — заключил политолог.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. Российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.