Джигурда раскрыл подробности предстоящего бракосочетания с Мариной Анисиной

Назначить бракосочетание актера театра и кино, исполнителя песен Никиты Джигурды и олимпийской чемпионки Марины Анисиной именно на 22 февраля знаменитостей попросило руководство Грибоедовского ЗАГСа. Об этом в беседе с ФАН сообщил сам артист.

Никита Джигурда рассказал Федеральному агентству новостей о том, какие трудности приходится преодолевать его бывшей жене ради возможности снова выйти за него замуж.

«Неделю назад, после того, как мы целый год не могли друг друга обнять, Марина позвонила и призналась в любви: «Джигурда, хочу за тебя замуж». Несмотря на то, что Франция закрыта, там комендантский час с шести часов вечера до шести утра, тем не менее, мы предприняли все возможное, чтобы Марина вылетела сегодня в Москву. 27 февраля она улетит обратно во Францию», — сказал актер.

Кроме того, Никита Джигурда поведал о том, что в ходе подготовки к торжеству пришлось пойти на кое-какие изменения планов.

«Мы хотели расписаться 23 числа, поскольку в такую же дату был зарегистрирован наш брак в 2008 году. Тогда ребята Юры Лужкова помогли открыть ЗАГС в выходной день. Однако сейчас руководство Грибоедовского ЗАГСа сказало нам, что как раз 22 числа их учреждению исполняется 60 лет. Они попросили прийти к ним именно в этот день, что бы мы стали украшением этого праздника. На такую интересную дату — 22.02.2021 — подано много заявок, но нам выделят час, когда кроме нас никого больше не будет. Мы согласились», — рассказал артист.

В завершение он объяснил, с чем было связано его расставание в прошлом с олимпийской чемпионкой.

«Наш развод был спектаклем, поскольку в 2016 году произошло убийство нашей кумы. Меня обвинили во всех грехах. Тогда Марина уговорила меня сыграть эту постановку. Мне тогда даже предлагали уехать из России, чтобы не подставлять себя мафии черных риелторов», — резюмировал артист.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о намерении звезд сыграть свадьбу.