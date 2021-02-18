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Экономика

Реакция Путина на идею продовольственных сертификатов навела на способ снизить цены

Реакция Путина на идею продовольственных сертификатов навела на способ снизить цены

Повышение цен на ряд продовольственных товаров в России стало одной из самых обсуждаемых тем в отечественном медиа-пространстве за последние дни. К уже засвеченным в этом отношении сахару и подсолнечному маслу добавились мясопродукты, колбасные изделия, куры и яйца, а также хлеб и прочие «макарошки». Всем им прочат подорожание сразу на 10–15% — якобы в противном случае их производство является уже неоправданным по финансово-экономическим показателям.

Конечно, на фоне официально заявленных достижений российского агропрома 2020 года — с рекордными урожаями зерна, объемами производства свинины и курятины — эти слухи выглядят несколько парадоксальными. Хотя на деле никакого парадокса нет.

Под флагом борьбы с последствиями COVID-19 мировые центробанки — и Банк России здесь не исключение — напечатали столько ничем не обеспеченных дензнаков, что рост цен на реальные товары и услуги, которых в среднем по миру было произведено на 3,5% меньше, чем в 2019 году, просто неизбежен. На продовольствие и энергоносители — в первую очередь, поскольку эти товары обеспечивают самые базовые человеческие потребности и, следовательно, так или иначе будут востребованы в любой ситуации.

Надо сказать, что в условиях, когда начинаются инфляционные игры и, соответственно, процессы передела собственности, запасаться впрок реальными первичными активами долгого хранения, которые невозможно обесценить путем манипулирования, — вполне понятная и естественная стратегия. Поэтому цены на такие активы, как нефть, зерно, металлы и т. д., сейчас имеют устойчивую тенденцию к росту. Так, по сравнению с сентябрем 2020 года, пшеница III класса подорожала примерно на 60%, а нефть — более чем на 40%. И это неизбежно влияет на внутрироссийскую конъюнктуру.

Реакция Путина на идею продовольственных сертификатов навела на способ снизить цены

Проблема здесь только в том, что такой рост цен не сопровождается аналогичным или, тем более, опережающим ростом доходов населения России. С учетом высокого уровня социального неравенства в стране (коэффициент Джини, согласно предварительным расчетам, вырос за 2020 год с 14,11 до 14,49, а при значении данного показателя выше 10 в стране, как заявляют его разработчики, «появляются условия для социальных беспорядков») это становится проблемой государственного уровня. При этом административные ограничения роста цен или объемов экспорта продовольствия — временные и не слишком эффективные меры, поскольку «вдолгую» приводят к сокращению производства и к дефициту предложения. А уж если у такого «падения в штопор» появляется политический заказчик…

В общем, без ощутимого периода «пустых полок» не было бы ни Февральской революции 1917 года (заказчик — Антанта и связанные с ней финансово-промышленные и политические круги Российской империи), ни «августóвской революции» 1991 года (заказчик — «коллективный Запад» и связанные с ним круги номенклатуры КПСС и СССР)… Сегодня заказчик — все тот же, что и раньше.

Но нужно ли России в третий раз наступать на те же грабли? Вопрос, как говорится, риторический. Тем более что сегодня официальные резервы государства близки к историческим максимумам (хотя чем вы богаче, тем больше желающих помочь вам освободиться от этого груза золота и денег), и вопрос заключается только в том, каким должен быть механизм компенсации инфляционных потерь.

Реакция Путина на идею продовольственных сертификатов навела на способ снизить цены

Оплачивать ли растущие издержки производителям напрямую, и на каких этапах? Или делать это через различные способы повышения платежеспособного потребительского спроса? Или найти какую-то оптимальную комбинацию того и другого? Решать этот вопрос на политическом уровне или на уровне государственного управления (заранее можно сказать, что в зависимости от этого фактора решения будут серьезно отличаться).

Отличаются и решения, предлагаемые упомянутыми разными политическими игроками в России. Это наглядно проявилось, в частности, на состоявшейся 17 февраля в режиме видеоконференции встрече президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций Госдумы. В ходе этой встречи лидер ЛДПР Владимир Жириновский, помимо других предложений, завел речь о введении продовольственных сертификатов (по сути, те же продуктовые карточки, только в профиль) для малоимущих слоев населения.

«Это делает весь мир. Самая богатая страна, Америка, — 40 миллионов [граждан США] пользуются этими сертификатами. А у нас все раскачиваются!» — заявил Жириновский.

На что получил, как известно, следующий ответ президента России:

«Продовольственные сертификаты… Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать, но, точно совершенно, подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это, может быть, не так актуально, как было в разгар эпидемии, но, тем не менее, поговорить можно».

Реакция Путина на идею продовольственных сертификатов навела на способ снизить цены

Как расценивать эти путинские слова?

Видимо, как вежливый отказ от подобной формы разгона инфляции и подтверждение принципиальной ставки на помощь производителям товаров — с целью конечного снижения себестоимости их продукции и, соответственно, цен на нее. Это примерно та же стратегия, которая позволила нашей стране в послевоенные годы первой из стран-участниц, за исключением США, отказаться от нормированной карточной системы распределения продовольствия и выразилась в «сталинских снижениях цен».

В ту же логику укладывается, кстати, сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 4,25% вопреки настойчивой рекомендации МВФ. А также информация о возможном объединении Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования — с возвращением этой новой структуры на бюджетное финансирование. Реализацию данного плана связывают с именами председателя правительства РФ Михаила Мишустина и его первого заместителя Андрея Белоусова.

Разумеется, затягивать с позитивными результатами этой «контрперестройки» не стоит — но если с ними по какой-то причине не выгорит, — а таких причин, что называется, воз и маленькая тележка, — то в качестве страхующей меры можно будет использовать и продовольственные сертификаты. Отсюда и путинское «подумать и поговорить можно».

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