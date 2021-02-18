Росавиация возобновила работы по реконструкции аэропортов России

Несмотря на пандемию, Федеральное агентство воздушного транспорта продолжает работы по реконструкции и строительству региональных аэропортов. Только за последний месяц были объявлены закупки на общую сумму более миллиарда рублей на реконструкции аэропортов Сангар, Белая Гора и Вилюйск (Якутия), Баландино (Челябинск), Талаги (Архангельск), Экимчан (Амурская область).

«Сейчас главный упор всех авиакомпаний сделан на увеличение регионального сообщения, — рассказал источник в ведомстве. — Условия пандемии показали, что именно внутренние авиарейсы надежнее. Да и необходимость в них высокая, особенно в Якутии, самом большом регионе мира. Иногда жителям республики доступны только авиационные перевозки».

Если в республике Саха уже вовсю идут строительно-монтажные работы, то для архангельского аэропорта Талаги заказано пока только выполнение работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям. Выполнять их будет «Ленаэропроект», их стоимость составит 62 миллиона рублей.

Напомним, ранее ФАН писал, что к 2025 году будут готовы все отечественные комплектующие для нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Уже готовы двигатели, испытываются композиционные элементы и оперение крыла. Портфель заказа на новый самолет составляет 175 единиц.