Политолог Владимир Корнилов призвал российские власти объяснить крымчанам, почему Москва никак не реагирует на намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале и сделать невозможной подачу воды на полуостров. Эксперт заявил в комментарии ФАН, что Россия должна симметрично отвечать на действия Киева.

Так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что Киев достроит дамбу, чтобы исключить возможность водоснабжения Крыма.

«Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области», — сказал Кориневич по итогам встречи с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.

Примечательно, что ранее Украина импортировала из России электроэнергию из-за угрозы веерных отключений. В Министерстве энергетики Украины объяснили, что Киев был вынужден купить электроэнергию у России из-за холодов.

Корнилов признался, что его удивляет отказ российских властей отвечать Киеву симметричными мерами. Несмотря на водную блокаду Крыма, Россия продолжает приходить на помощь замерзающей в холода Украине.

«Я всегда публично задаю вопрос: почему мы не отвечаем симметричными мерами на подобные наглые действия Украины в отношении российских граждан, проживающих как в Крыму, так и в Донбассе. Действительно, порой сложно объяснить крымчанам и дончанам, почему они находятся в состоянии тотальной блокады со стороны Украины: света, воды, продуктов. И в то же время Россия поставляет Украине либо прямо, либо через Белоруссию и электричество, и нефтепродукты, про газ и нефть я вообще молчу», — отметил политолог.

Эксперт также возмутился способностью правозащитников набирать в рот воды, когда речь идет о нарушениях международных обязательств со стороны Киева.

«Я слышал объяснения: мы гуманны, не мы может поступать так, как они. Простите, а как еще тогда защищать права и интересы российских граждан, в том числе в Крыму? На мой взгляд, уже давно пора отвечать симметрично», — подчеркнул собеседник ФАН.

Раннее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в комментарии ФАН усомнился, что Украина была вынуждена закупать электроэнергию у России из-за холодов. По его мнению, причиной стала деградация энергосистемы Украины.