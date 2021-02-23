День защитника Отечества 23 февраля: почему этот праздник так важен для граждан РФ

День защитника Отечества, который отмечается в нашей стране 23 февраля, один из самых любимых и популярных российских праздников. Это не случайно — для россиян слово Отечество свято, а те, кто выбрал своей профессией защиту Родины, в нашей стране всегда были окружены почетом и уважением.

«Отечество» понятие широкое — это и родная страна, и семья, и друзья, и близкие. Поэтому 23 февраля это еще и праздник всех мужчин от мала до велика — защитников страны, семьи, детей, любимых.

История праздника День защитника Отечества

День защитника Отечества — это праздник Российской армии, защищающей мир и покой нашей страны. Это праздник в честь нашей славной армии-победительницы, сломившей хребет фашизму в самой страшной в истории Великой Отечественной войне.

Появление праздника связано с первыми послереволюционными годами, когда после Октябрьской революции 2017 года Советская Россия оказалась в кольце врагов. Царской армии больше не существовало, и защищать завоевания революции пришлось рабочим, крестьянам, солдатам, вернувшимся с полей первой мировой войны. У них еще не было ни опыта, ни обмундирования, ни оружия, ни понимания необходимости воинской дисциплины. Но патриотизм и революционный дух помогли молодой Красной армии победить в Гражданской войне, разбить белогвардейцев и иностранных интервентов.

События, в честь которых был учрежден праздник, связаны с рождением Красной армии тяжелой зимой 1918 года. В январе Совет народных комиссаров (Совнарком) Советской России издал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. Документ был подписан в том числе создателем советского государства Владимиром Лениным. На основании этого декрета на фронте началась запись в Красную армию солдат-добровольцев, из которых формировались первые красноармейские подразделения.

А вскоре Германия нарушила перемирие с Россией, и 18 февраля началось наступление немецких войск по всему фронту. Положение складывалось критическое. Немцы наступали на Ревель, Псков и Нарву.

23 февраля 1918 года было опубликовано воззвание Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности!» После этого во всех крупных городах началась массовая запись в Красную армию, чтобы защитить от интервентов революционный Петроград. Ценой неимоверных усилий красноармейцам удалось на время задержать наступление врагов и отстоять город на Неве.

Однако на тот момент силы были слишком неравны, и Советской России пришлось пойти на германский ультиматум, после чего был подписан так называемый Брестский мир на достаточно унизительных для нашей страны условиях. Однако время было выиграно, и молодая советская республика смогла в результате выстоять и победить в Гражданской войне.

Позже появилась историческая версия о победе Красной армии над немецкими войсками под Псковом и Нарвой, одержанной именно 23 февраля.

«Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма стал днем юбилея молодой Красной Армии», — писала газета «Известия» в 1938 году по поводу даты 23 февраля.

Учреждение праздника

Праздник был официально учрежден в январе 1922 года, когда руководство Советской России опубликовало постановление о четвертой годовщине Красной армии, в котором появилась дата празднования — 23 февраля.

С 1922 по 1946 год праздник назывался «День Красной армии»; после Победы в 1945 году с 1946 года по 1949 год — «День Советской армии»; с 1949 по 1992 год — «День Советской армии и Военно-морского флота». После 1992 года праздник получил нынешнее название: «День защитника Отечества».

В советские времена 23 февраля было рабочим днем для всех, кроме военнослужащих. Так было до 2001 года включительно. С 2002 года 23 февраля (как и 8 марта) — выходной день для всех россиян.

Кроме России праздник День защитника Отечества 23 февраля официально отмечается в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. На остальной части постсоветского пространства, включая Украину и Прибалтику, где политики всячески открещиваются от советского прошлого, праздник носит неофициальный характер. В этих странах публичное отмечание 23-го февраля связано с определенным риском, в первую очередь из-за угроз местных националистов.

«Есть такая профессия — Родину защищать»

Престиж военной службы в России всегда был очень высок. Так было и в Российской империи, так было и в советские времена. Традиция уважения к ратному подвигу и труду сохраняется и сегодня, во многом благодаря реформе армии, проведенной министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Огромную роль в воспитании уважения к армии сыграл знаменитый фильм 1971 года «Офицеры», который поставил режиссер Владимир Роговой по сценарию Бориса Васильева. Фраза командира эскадрона, бывшего царского офицера Георгия Петровича (блистательно сыгранного Владимиром Дружниковым), обращенная к молодому ротному Алексею Трофимову (звездная роль Георгия Юматова), — «Есть такая профессия — Родину защищать!» — стала лозунгом нескольких поколений российских военных.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, рассказывая о недавно скончавшемся великом русском артисте Василии Лановом, который сыграл в фильме «Офицеры» Ивана Варавву, отметил, что создатели культовой картины фактически спасли русскую армию во время развала 1990-х годов.

По инициативе Сергея Шойгу героям фильма в образах любимых артистов даже поставили памятник у Министерства обороны РФ в Москве.

Традиции праздника

День защитника Отечества — это праздник всех военнослужащих, как действующих, так и ветеранов. Героическая Советская армия, сломившая хребет нацизму, спасла мир от коричневой чумы, и об этом обязательно вспоминают 23 февраля. Кроме того, в этот день чествуют ветеранов локальных конфликтов, антитеррористических операций, вспоминают тех, кто выполнял интернациональный долг за рубежами нашей Родины.

В свой профессиональный праздник военные по традиции возлагают венки и цветы к мемориалам и братским могилам воинов. В городах и гарнизонах, а также на флотах проходят торжественные мероприятия, на улицы выводится военная техника, в том числе раритетная, гремят военные салюты.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, традиции будут соблюдены и в этом году. В Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах небо озарят праздничные фейерверки. В Москве запуски пройдут с нескольких площадок, в Петербурге по традиции артиллерийский салют, сопровождаемый фейерверком, будет дан с пляжа Петропавловской крепости.

Что касается «гражданской» составляющей праздника, когда поздравляют и чествуют не только военных, но и вообще всех лиц мужского пола — от детских садов до офисов крупных компаний — то эта традиция более молодая, но тоже очень популярная и любимая. Подробнее об этом читайте в материалах Федерального агентства новостей.