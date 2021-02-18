Сомнительная эстонская разведка «раскрыла» коварный план России в пандемию COVID-19

Российская вакцина от коронавируса, признанная многими странами самой эффективной и безопасной среди своих аналогов, не дает покоя Евросоюзу. Так, эстонское управление внешней разведки в своем ежегодном докладе заявило, что Россия якобы будет использовать ослабление пандемии на Западе для улучшения имиджа в собственных международных делах.

Эстонцы утверждают, в 2021 году РФ якобы возобновит операции своего влияния по углублению разногласий внутри стран Евросоюза, что приведет к «снижению влияния Запада на мировой арене». Пока наша страна отчаянно борется со смертельным вирусом, просвещенные умы находят очередные иллюзорные выгоды для Владимира Путина. А какие в Эстонии разведчики? Вы только посмотрите на их директора Микка Маррана. В своем Twitter Микк имеет 669 подписчиков и 50 твитов, львиная доля которых посвящена не кому-нибудь, а президенту РФ Владимиру Путину. Настоящий герой Эстонии!

В докладе также отмечается, что Кремль рассчитывает на то, что пандемия COVID-19 заставит западные страны сосредоточиться на внутренней политике и экономических проблемах, а также поспособствует возникновению популистских и экстремистских движений.

«Россия готова подлить масла в огонь, чтобы стимулировать эти тенденции», — говорится в заявлении.

Кроме того, авторы документа заверили, что стратегия Москвы заключается в том числе и в попытках дискредитировать вакцины от коронавируса, разработанные в западных странах. Эстонцы уверены, «плохая и коварная» Россия желает заработать на Европе свой статус и рассорить ее.

«Россия надеется, с одной стороны, создать более благоприятные позиции для своих собственных вакцин на мировом рынке, а с другой стороны, хочет достичь стратегических амбиций, чтобы показать себя в качестве первой среди крупных держав, спасших человечество от коронавируса», — не унимается эстонская разведка.

В ответ на различные нападки иностранных государств в России неоднократно опровергали обвинительные заявления Запада и объясняли, что таким образом конкуренты пытаются запятнать именно российскую вакцину.

«Эпидемия коронавируса не уменьшила действия режима Путина. Напротив, мы видим, как предпринимаются попытки использовать пандемию для извлечения выгод для внутренней и внешней политики России», — заявил журналистам генеральный директор эстонского агентства Микк Марран на пресс-конференции в Таллине.

Не обошли стороной авторы доклада и Китай. В документе было указано, что амбициозный план Пекина стать мировым лидером в области технологий представляет серьезную угрозу безопасности для остального мира. В заявлении упомянули мобильные сети нового поколения 5G, передовые технологии спутниковой навигации, облачные сервисы и искусственный интеллект. Именно в этих отраслях Китай либо уже имеет ключевую роль, либо надеется в скором времени занять главенствующую позицию.

«У руководства Китая есть четкая цель — заставить мир зависеть от китайских технологий», — уверены они.

Ранее итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани положительно оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», назвав ее эффективной и безопасной. Заключение института было направлено в Минздрав Италии и главе Совмина. Оно носит, по словам директора медицинского учреждения профессора Франческо Вайи, исключительно научно-технический характер без какой-либо политической подоплеки.