«Нас заставили съесть Библию»: неизвестные напали на евангелистов в Венесуэле

Мерида, 18 февраля. Неизвестные избили членов евангелисткой церкви, которые проходили реабилитацию в венесуэльском муниципалитете Либертадор. В результате нападения пострадали не менее шести человек, сообщает Notifalcon.

...con una piedra nos pegaron. Nos hicieron cruces o X en el cuerpo y nos hicieron comer la biblia. Estamos muy golpeados", dijo una de las víctimas.



Las personas que viven en la casa de restauración eran habitantes de la calle que consiguieron refugio en este lugar. pic.twitter.com/5uoPXqMK6w — Emmanuel Rivas (@erivas06) February 17, 2021

Один из пострадавших евангелистов по имени Хосе Лобо рассказал, что преступники, вооруженные палками, ножами и камнями, зашли в центр реабилитации бывших наркоманов в районе Эль-Аренал. Они заставили всех лечь на пол и начали их избивать, на телах некоторых пациентов они вырезали ножами кресты, кого-то заставили есть Библию.

Не менее четырех человек получили серьезные переломы, остальные отделались небольшими ранениями.

«Они закрыли нам лица и начали избивать палками и камнями. Они вырезали нам кресты на телах и заставили съесть Библию. Нас сильно избили», — рассказал один из пострадавших в Twitter.

В центре реабилитации находились бездомные, которое лечились от наркотической зависимости, пишет Notifalcon.

Нападения на евангелистов

Большая часть населения Венесуэлы исповедует католицизм. При этом конституция страны предусматривает свободу вероисповедания и в республике существуют крупные общины протестантов-евангелистов. Время от времени фиксируются нападения на представителей религиозных меньшинств.

Подобный случай произошел в конце января 2019 года: члены одной из банд ворвались в церковь Нуэстра Сеньора де Гуадалупе в Маракайбо, штате Сулия. Во время нападения на верующих получили ранения не менее 15 человек, часть церковного имущества была разгромлена.

В конце января порядка 700 протестантов оказались заперты в соборе Богоматери горы Кармель в Матурине, штате Монагас,в то время как бандиты пытались к ним прорваться. Отряду армии Венесуэлы пришлось взять церковь под охрану, чтобы предотвратить насилие.

#23Ene El Ejército Nacional Bolivariano custodia entradas de la Catedral Nuestra Señora del Carmen de #Maturín donde se encuentran más de mil personas afectas a la oposición. 3:55pm vía @radiofeyalegria pic.twitter.com/iydOadNw8w — Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) January 23, 2019

8 февраля 2019 года в районе Каракаса Петаре неизвестные сначала пытались заглушить музыкой проповедь отца Гектора Луна затем исписали стены церкви надписями «террорист» и «педофил».

Евангелистских проповедников в Венесуэле во многих случаях считают иностранными агентами, связанными в том числе с Соединенными Штатами, которые тесно сотрудничают с крупными и богатыми общинами протестантов. Члены евангелистской церкви принимали участие в протестах.

Тем не менее в стране существуют и поддерживающие правительство евангелистские проповедники и общины — в частности, протестантские церкви поддержали власти после попытки убить президента Николаса Мадуро с помощью дронов в 2018 году.

В Венесуэле ведущей религией является католичество — его исповедуют порядка 71% населения. На втором месте протестанты, в основном евангелисты, по оценкам Епископальной конференции Венесуэлы (CEV) их насчитывается до 17%. Еще 8% являются атеистами.

Также в стране есть крупная мусульманская община, она насчитывает 100 000 человек и состоит в основном из ливийцев и сирийцев, которые проживают на островах Нуэва-Эспарта и в столичном районе Каракаса.