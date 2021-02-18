«Нас заставили съесть Библию»: неизвестные напали на евангелистов в Венесуэле

Мерида, 18 февраля. Неизвестные избили членов евангелисткой церкви, которые проходили реабилитацию в венесуэльском муниципалитете Либертадор. В результате нападения пострадали не менее шести человек, сообщает Notifalcon.
...con una piedra nos pegaron. Nos hicieron cruces o X en el cuerpo y nos hicieron comer la biblia. Estamos muy golpeados", dijo una de las víctimas.— Emmanuel Rivas (@erivas06) February 17, 2021
Las personas que viven en la casa de restauración eran habitantes de la calle que consiguieron refugio en este lugar. pic.twitter.com/5uoPXqMK6w
Один из пострадавших евангелистов по имени Хосе Лобо рассказал, что преступники, вооруженные палками, ножами и камнями, зашли в центр реабилитации бывших наркоманов в районе Эль-Аренал. Они заставили всех лечь на пол и начали их избивать, на телах некоторых пациентов они вырезали ножами кресты, кого-то заставили есть Библию.
Не менее четырех человек получили серьезные переломы, остальные отделались небольшими ранениями.
«Они закрыли нам лица и начали избивать палками и камнями. Они вырезали нам кресты на телах и заставили съесть Библию. Нас сильно избили», — рассказал один из пострадавших в Twitter.
В центре реабилитации находились бездомные, которое лечились от наркотической зависимости, пишет Notifalcon.
Нападения на евангелистов
Большая часть населения Венесуэлы исповедует католицизм. При этом конституция страны предусматривает свободу вероисповедания и в республике существуют крупные общины протестантов-евангелистов. Время от времени фиксируются нападения на представителей религиозных меньшинств.
Подобный случай произошел в конце января 2019 года: члены одной из банд ворвались в церковь Нуэстра Сеньора де Гуадалупе в Маракайбо, штате Сулия. Во время нападения на верующих получили ранения не менее 15 человек, часть церковного имущества была разгромлена.
В конце января порядка 700 протестантов оказались заперты в соборе Богоматери горы Кармель в Матурине, штате Монагас,в то время как бандиты пытались к ним прорваться. Отряду армии Венесуэлы пришлось взять церковь под охрану, чтобы предотвратить насилие.
#23Ene El Ejército Nacional Bolivariano custodia entradas de la Catedral Nuestra Señora del Carmen de #Maturín donde se encuentran más de mil personas afectas a la oposición. 3:55pm vía @radiofeyalegria pic.twitter.com/iydOadNw8w— Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) January 23, 2019
8 февраля 2019 года в районе Каракаса Петаре неизвестные сначала пытались заглушить музыкой проповедь отца Гектора Луна затем исписали стены церкви надписями «террорист» и «педофил».
Евангелистских проповедников в Венесуэле во многих случаях считают иностранными агентами, связанными в том числе с Соединенными Штатами, которые тесно сотрудничают с крупными и богатыми общинами протестантов. Члены евангелистской церкви принимали участие в протестах.
Тем не менее в стране существуют и поддерживающие правительство евангелистские проповедники и общины — в частности, протестантские церкви поддержали власти после попытки убить президента Николаса Мадуро с помощью дронов в 2018 году.
В Венесуэле ведущей религией является католичество — его исповедуют порядка 71% населения. На втором месте протестанты, в основном евангелисты, по оценкам Епископальной конференции Венесуэлы (CEV) их насчитывается до 17%. Еще 8% являются атеистами.
Также в стране есть крупная мусульманская община, она насчитывает 100 000 человек и состоит в основном из ливийцев и сирийцев, которые проживают на островах Нуэва-Эспарта и в столичном районе Каракаса.