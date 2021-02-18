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«Нас заставили съесть Библию»: неизвестные напали на евангелистов в Венесуэле

«Нас заставили съесть Библию»: неизвестные напали на евангелистов в Венесуэле

Мерида, 18 февраля. Неизвестные избили членов евангелисткой церкви, которые проходили реабилитацию в венесуэльском муниципалитете Либертадор. В результате нападения пострадали не менее шести человек, сообщает Notifalcon.

Один из пострадавших евангелистов по имени Хосе Лобо рассказал, что преступники, вооруженные палками, ножами и камнями, зашли в центр реабилитации бывших наркоманов в районе Эль-Аренал. Они заставили всех лечь на пол и начали их избивать, на телах некоторых пациентов они вырезали ножами кресты, кого-то заставили есть Библию.

Не менее четырех человек получили серьезные переломы, остальные отделались небольшими ранениями.

«Они закрыли нам лица и начали избивать палками и камнями. Они вырезали нам кресты на телах и заставили съесть Библию. Нас сильно избили», — рассказал один из пострадавших в Twitter.

В центре реабилитации находились бездомные, которое лечились от наркотической зависимости, пишет Notifalcon.

Нападения на евангелистов

Большая часть населения Венесуэлы исповедует католицизм. При этом конституция страны предусматривает свободу вероисповедания и в республике существуют крупные общины протестантов-евангелистов. Время от времени фиксируются нападения на представителей религиозных меньшинств.

Подобный случай произошел в конце января 2019 года: члены одной из банд ворвались в церковь Нуэстра Сеньора де Гуадалупе в Маракайбо, штате Сулия. Во время нападения на верующих получили ранения не менее 15 человек, часть церковного имущества была разгромлена.

В конце января порядка 700 протестантов оказались заперты в соборе Богоматери горы Кармель в Матурине, штате Монагас,в то время как бандиты пытались к ним прорваться. Отряду армии Венесуэлы пришлось взять церковь под охрану, чтобы предотвратить насилие.

8 февраля 2019 года в районе Каракаса Петаре неизвестные сначала пытались заглушить музыкой проповедь отца Гектора Луна затем исписали стены церкви надписями «террорист» и «педофил».

Евангелистских проповедников в Венесуэле во многих случаях считают иностранными агентами, связанными в том числе с Соединенными Штатами, которые тесно сотрудничают с крупными и богатыми общинами протестантов. Члены евангелистской церкви принимали участие в протестах.

Тем не менее в стране существуют и поддерживающие правительство евангелистские проповедники и общины — в частности, протестантские церкви поддержали власти после попытки убить президента Николаса Мадуро с помощью дронов в 2018 году.

Мадуро пытались убить в 2018 году дронами со взрывчаткой

В Венесуэле ведущей религией является католичество — его исповедуют порядка 71% населения. На втором месте протестанты, в основном евангелисты, по оценкам Епископальной конференции Венесуэлы (CEV) их насчитывается до 17%. Еще 8% являются атеистами.

Также в стране есть крупная мусульманская община, она насчитывает 100 000 человек и состоит в основном из ливийцев и сирийцев, которые проживают на островах Нуэва-Эспарта и в столичном районе Каракаса.

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