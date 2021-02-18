Аркадий Укупник: Люди до сих пор говорят про «Паспорт», а не про мои серьезные работы

Известный музыкант Аркадий Укупник в беседе с ФАН пожаловался на то, что люди до сих пор говорят про «паспорт перед загсом» из песни «Я на тебе никогда не женюсь», не обращая внимание на его более серьезное музыкальное творчество.

Заслуженный артист России в свой 68-й день рождения рассказал, как пандемия повлияла на его творческую деятельность, признался в желании писать серьезную музыку для мюзиклов и поделился впечатлениями от своего присутствия в Instagram.

— Аркадий Семенович, в июне 2020 года Театр Российской армии анонсировал спектакль «Венский вальс, или Копье судьбы», для которого вы написали музыку. Первоначально премьера была запланирована на декабрь. Как идет работа над этим мюзиклом, и когда все-таки ждать постановку?

— По поводу сроков у меня нет точной информации, потому что премьера была перенесена в связи с коронавирусной ситуацией. Предположительно в планах театра она стоит на 9 мая. Как раз события нашего мюзикла происходят в 1946 году в Вене. Получается, прошло примерно 50 лет со дня этих событий. Мюзикл отрепетирован, музыка написана, актеры выбраны, партитуры готовы. В общем мюзикл готов на 80% — осталось его отрепетировать, и мы на финишной прямой. Проект декораций, костюмы тоже есть. Но пандемия внесла свои коррективы.

— Многие артисты говорят, что 2020 год стал периодом активного студийного творчества, создания и записи музыки. А как это было в вашем случае?

— В моем случае все было примерно то же самое. Я работал в студии, и за это время было написано еще два новых проекта. Это опять же мюзиклы, они находятся в разной степени готовности. Тем не менее, я надеюсь, что, когда все станет на свои места, театры заработают в полную силу, у меня будет что им предложить.

— Вы довольно активно ведете профиль в Instagram, выкладываете семейные фото и видео, рассказываете подписчикам о проектах. На ваш взгляд, получаете ли вы какую-то обратную связь от поклонников, что дает вам это живое общение?

— В моем случае я не такой уж активный пользователь. Во-первых, это целая профессия — вести свой Instagram. Мало быть публичной личностью — надо придумать тот контент, который будет интересен зрителю, который будут смотреть. Это не всегда совпадает с тем, что ты сам из себя представляешь. Все-таки мы знаем, что людей интересуют какие-то простые вещи. Но я же не могу выходить в TikTok и делать зарядку, чтобы привлекать слушателей. Я не так часто что-то выкладываю, но я делаю это от души.

Я выкладываю то, что мне нравится, дозировано какую-то свою личную жизнь, важные вещи и что-то из творчества. Однако количество подписчиков, их сейчас пять тысяч, не позволяет мне говорить, что есть какая-то внушительная обратная связь.

Что касается соцсетей, я достаточно плотно что-то на Facebook публикую. Но чтобы рассчитывать на какой-то фидбэк, надо этим серьезно заниматься. Например, если говорить о коллегах, то совершенно замечательно ведет Instagram Игорь Яковлевич Крутой. Он является фанатом Instagram, который просто разрывает. Я подписан на него, и я вижу, что он нашел абсолютно правильный формат, в котором общается с подписчиками. Вот это живой пример обратной связи, это очень здорово.

Что касается меня, то я, наверное, на полпути. Десять лет назад я вообще не знал, что это такое, а сейчас нахожусь в каком-то общем мейнстриме, но без заметных результатов.

— Расскажите о вашем творчестве в жанре мюзикла.

— Жанр мюзиклов, которым я сейчас занимаюсь, это все-таки не поп-культура. Но если спросить на улице людей, знают ли они Аркадия Укупника, то, конечно, каждый вспомнит про паспорт, а не про мюзиклы. Хотя мне грех жаловаться на судьбу — в мои достаточно зрелые годы у меня началась новая полоса.

Я никогда не делал мюзиклы, но в 2019 году состоялась премьера мюзикла «Ромео vs Джульетта. ХХ лет спустя». Это очень успешный мюзикл, потому что за месяц до спектакля билеты уже разбираются. Он также вошел в шорт-лист премии «Звезда Театрала», что для начинающего автора, который пишет в этом жанре, уже серьезная победа.

В том, что касается творчества, я нахожусь на позитиве. Я смотрю в будущее в очередной день рождения с большим оптимизмом. Потому что проекты, которые я делаю, вдохновляют меня. Это новое направление, связанное с мюзиклами, мне очень нравится.

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