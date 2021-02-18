Оппозиционная актриса Шмыкова выросла в патриотичной семье, получающей льготы от государства

Актриса Варвара Шмыкова, ставшая звездой оппозиционной тусовки после того, как ее страничку удалили с сайта театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда, выросла в приличной, многодетной семье, в которой особое место уделяют военно-патриотическому воспитанию и спорту. Более того, поскольку в семье шестеро детей, то мать Варвары – Вера Александровна – получала все льготы от государства, положенные по закону. А младшая сестра Варвары – Агриппина – состоит в Юнармии ДОСААФ.

Варвара Шмыкова, до недавнего времени мало известная российскому зрителю, стала звездой оппозиции в одночасье. Либеральные СМИ растиражировали ее ролик в поддержку Алексея Навального, после чего ее страничка исчезла с сайта центра Мейерхольда, учредителем которого является Департамент культуры города Москвы.То есть его содержит государство, которое так ругает Варвара. При этом работать она там продолжает. Никто ее выгонять не собирается.

Варвара, видимо, забыла, что выросла в благополучной, обеспеченной семье с шестью детьми благодаря государству. При этом семья действительно хорошая, с правильным воспитанием. Мама – Вера Александровна – руководит воскресной православной школой, возглавляет общественную организацию многодетных матерей Северного Тушина, участвует в спортивных мероприятиях, организованных для больших семей мэрией Москвы.

Напомним, ранее Александра Бортич, требующая не сажать за уголовное преступление Навального, и призывавшая детей выходить на незаконный митинг, улетела с мужем и своим ребенком в Сочи на полгода. Счастливая семья ближайшие полгода будет жить в Красной Поляне, пока люди, призванные Александрой, оплачивают штрафы и отбывают административные аресты за нарушение закона