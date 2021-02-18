Врач посоветовала наладить свое питание переболевшему COVID-19 

Из-за того, что коронавирусная инфекция снижает человеческий иммунитет, переболевшим необходимо долгое время восстанавливаться. Для того, чтобы правильно начать реабилитацию, рекомендуется преобразовать свое питание, сделав его более правильным.

Кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова рассказала корреспонденту ФАН, какая пища должна присутствовать в меню у переболевшего коронавирусом человека. Также она рассказала о правильном рационе питания.

Врач в начале разговора подчеркнула, что для восстановления иммунитета употребления определенных продуктов будет недостаточно. Только разнообразное и полноценное питание в течение дня способно восстановить организм человека после болезни.

«У такого человека всегда должен быть завтрак в 8-9 часов утра, тогда, когда вырабатываются гормоны стресса и организм готов принять еду. Завтрак должен состоять из белка — тостовый хлеб с авокадо и яйцом, сырники из рикотты. Комплексный, полный белка завтрак способствует восстановлению организма после болезни», — рассказала собеседница ФАН.

Обязательно нужно употреблять по 400 граммов овощей и фруктов, не включая в эти овощи картофель.

«Именно во фруктах есть необходимое количество клетчатки, которая выводит из кишечника различные токсины, а это также нормализует сниженный иммунитет. Из-за стресса, перенесенного во время болезни, нужно употреблять продукты, которые улучшают ваше настроение. Подпитать нервную систему можно с помощью шоколада, в котором есть большое количество бобов, от 70%», — объяснила кандидат медицинских наук.

Ирина Добрецова добавила, что после коронавируса нельзя злоупотреблять специями, поскольку у переболевшего человека искажено вкусовое восприятие. Также у него страдают рецепторы обоняния, и для того, чтобы не получить риск заболевания желудочно-кишечного тракта, лучше специи исключить из рациона.

Ранее врач рассказала о пользе завтрака и чем грозит отказ от него.