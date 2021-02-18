Карен Шахназаров профессионально объяснил любовь зрителей к персонажам Андрея Мягкова

Народный артист России Карен Шахназаров объяснил в интервью ФАН любовь зрителей к персонажам Андрея Мягкова тем, что скончавшийся актер относился к плеяде великих мастеров, воспитанных на хорошей драматургии.

Генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» выразил соболезнование близким актера и МХТ им. Чехова, которому служил долгие годы.

«Советские актеры воспитывались на очень хорошей драматургии, прекрасная режиссура была. Воспитывает прежде всего театр. Где театры — там есть актерская школа. К плеяде замечательных актеров, воспитанных этой школой, и принадлежал Андрей Мягков. К сожалению, целая эпоха уходит», — с горечью заявил Шахназаров.

Режиссер обратил внимание на огромное различие между советской и современной российской актерской школой. Именно этим продиктована любовь зрителей к героям, которых играл Мягков, уверен собеседник ФАН.

«Когда я встречаюсь с работами актеров этого поколения, с огромным сожалением отмечаю, что они на голову превосходят современную российскую актерскую школу. Это просто другая планета! Это я говорю не как пожилой человек, у которого «все песни в молодости», а как профессионал, который возглавляет крупнейшую студию страны и одну из крупнейших студий мира», — подчеркнул Карен Шахназаров.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Окончил химико-технологический институт, в одном из любительских спектаклей его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В 1965 году Андрей Васильевич получил диплом этого учебного заведения и стал актером театра «Современник». В 1977 году перешел во МХАТ.

Первой серьезной ролью молодого артиста стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева «Братья Карамазовы», вышедшей на экраны в 1969 году. Популярность пришла к Мягкову после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» в 1975-м, где он сыграл Женю Лукашина.

Андрей Васильевич запомнился широкому зрителю ролью Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977 год), где он снимался в дуэте с Алисой Фрейндлих, а также участием в фильме Никиты Михалкова «Жестокий романс» (1984 год).

Народный артист РСФСР скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Ранее о коллеге рассказала известная советская и российская актриса театра и кино Анна Фроловцева.