Психолог рассказала, как не испортить отношения с ребенком, контролируя его соцсети

Закрытые группы с сомнительным контентом, онлайн-травля, группы смерти, распространение игр негативного характера – это лишь часть опасностей, подстерегающих детей в Интернете. Родители, пытаясь максимально оградить свое чадо от негативного влияния Сети, пытаются контролировать их время с гаджетами, а также активно следят, где, с кем и в каких группах общается их ребенок.

Гештальт-терапевт, психолог Людмила Суздальцева в интервью ФАН рассказала, что такая забота о безопасности детей более чем оправдана, но родители при этом должны помнить о личных границах ребенка.

«В Сети сейчас опасностей очень много, правда, дети зачастую страдают от этого. Контролировать да, в какой-то степени нужно. Но помните, что любые недоговоренности, любые тайные слежки накладывают отпечаток на доверительные отношения с ребенком.Чем больше вы можете с ребенком проговорить, тем лучше. Например, можно договориться, что вы можете что-то посмотреть, куда-то заглянуть, но есть же тайна личной переписки, поэтому личное пространство ребенка нужно сохранять», — поделилась мнением Людмила Суздальцева.

Если ребенок слишком много времени проводит с гаджетами, все меньше общается со сверстниками в реальной жизни, становится грубым, агрессивным, то это повод родителям начать беспокоиться, обратила внимание психолог.

«Лучше всего изначально строить отношения с детьми так, чтобы они пришли и рассказали сами, что у них возникают какие-то сложности. Если он что-то скрывает, не хочет делиться, то не давите на него, а найдите взрослого человека, с кем он может откровенно поговорить, это может быть психолог, например. На детей сейчас очень много давления со всех сторон, поэтому не становитесь для них еще одним таким источником. Также важен личный пример: если вы сами не отлипаете от телефона, то ребенок посчитает это несправедливым. Как так, вам можно, а ему нельзя?», — считает специалист.

По словам Суздальцевой, не нужно запрещать ребенку проводить время в соцсетях, если это не отражается на его учебе и других сферах жизни. Лучше попробовать разделить с чадом интерес, дать пару советов, как вести личную страничку в Интернете, проявить искренний интерес к его увлечению.