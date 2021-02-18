В Красноярске в трижды увеличили бюджет на отлов собак после смертельных нападений

Красноярские чиновники провели три аукциона по определению организаций, которые займутся в этом году отловом, содержанием, чипированием, стерилизацией и в случае необходимости усыплением бродячих собак. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

Два контракта на 3,2 миллиона и 3,5 миллиона достались РОО «Бездомный пес», 3,6 миллионов получило ДРСП «Левобережное». В прошлом году на эти цели было заключено четыре контракта на общую сумму всего лишь 3,7 миллиона.

Вероятно, на увеличение бюджета повлияли шокирующие нападения бродячих собак на людей в прошлом году. Тогда четыре человека погибли и двое пострадали, в том числе 9-летний мальчик. В двух районах города пришлось ввести режим ЧС из-за агрессивных стай животных.

В отношении главы управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгения Петрюка было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Его расследование было завершено 12 февраля, и в ближайшее время обвинительное заключение будет направлено для рассмотрения в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Преступная халатность обвиняемого повлекла существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, в том числе, причинение вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, один из которых малолетний мальчик, и смерть четырех граждан, а также введение на территории города Красноярска чрезвычайной ситуации биолого-социального характера, вызванной нападением бродячих животных на людей», — прокомментировали в ведомстве.

Проблема с нападениями бродячих собак на жителей Красноярска остается актуальной. С начала 2021 года в таких нападениях уже пострадали двое детей и пожилая женщина.