Судан призвал США, ООН и ЕС к участию в разрешении конфликта по плотине «Возрождение»

Хартум, 18 февраля. Судан продолжает искать способы выхода из ситуации по эксплуатации Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Для этого премьер-министр Абдалла Хамдок собрал заседание Верховного комитета страны, пишет издание 2Dec.

Согласно пресс-релизу, встреча прошла в присутствии министра по делам кабмина Халида Омара Юсуфа, главы МИД Марьям аль-Махди ас-Садик и ряда других высокопоставленных чиновников.

Во время выступления Абдалла Хамдок предложил подключить к разрешению вопроса по Хидасэ представителей США, ООН, ЕС и Африканского союза (АС).

«Призываю к четырехстороннему международному посредничеству на переговорах по управлению плотиной "Возрождение"», — заявил премьер.

Он напомнил, что намерение Эфиопии в одностороннем порядке провести очередное заполнение дамбы Хидасэ угрожает ирригационным системам, электростанциям и источникам питьевой воды Судана.

«США, ООН, ЕС и АС должны играть посредническую и содействующую роль в переговорах по плотине, а не довольствоваться функцией наблюдателей», — подытожил Хамдок.

Стоит уточнить, что представители Вашингтона, Организации Объединенных Наций и Европейского союза пока никак не отреагировали на предложение Судана подключиться к разрешению возникшего на реке Голубой Нил конфликта.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно разъяснила, почему плотина «Возрождение» стала камнем преткновения между Хартумом, Каиром и Аддис-Абебой.