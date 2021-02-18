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Центробанк Боливии отказался от займа МВФ

Центробанк Боливии отказался от займа МВФ

Ла-Пас, 18 февраля. Центральный Банк Боливии сообщил, что отказался от денег, предоставленных Международным валютным фондом в 2020 году. Власти Боливии вернули МВФ все 346 миллионов долларов.

Директор ЦБ Боливии Эдвин Рохас Уло объявил «незаконным» кредит, выданный правительству Жанин Аньес. Нынешние власти страны считают временного президента виновной в государственном перевороте, который сместил экс-президента Эво Моралеса в ноябре 2019 года.

Центробанк Боливии вернул МВФ займ в размере 346 миллионов долларов

Эдвин Рохас объявил, что выданный МВФ кредит вызвал дополнительные финансовые издержки в нарушение конституции страны. По его словам, 346 млн долларов кредита отяготили Боливию дополнительными расходами на сумму в 24 млн долларов.

«Анализ, проведенный ЦБ выявил ряд налоговых, финансовых и валютных сборов со стороны МВФ в нарушение статей 158 и 322 конституции, что является нарушением суверенитета и экономических интересов страны», — сказал директор ЦБ.

Центральный банк и Министерство экономики и государственных финансов Боливии перечислили на счета МВФ все 346 млн долларов и еще 4,7 млн долларов в качестве процентов по кредиту. Власти страны заявили, что проведут уголовное расследование против представителей правительства Жанин Аньес, ответственных за экономические потери Боливии.

Протесты в Ла-Пасе в ноябре 2019 года

10 ноября 2019 года президент Боливии Эво Моралес под давлением руководства вооруженных сил и международного сообщества был вынужден уйти в отставку и покинуть страну. Организация американских государств (ОАГ) обвинила Моралеса в фальсификации результатов октябрьских президентских выборов, после чего в нескольких боливийских городах прошли антиправительственные выступления, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и массовыми беспорядками.

При поддержке ОАГ и США временным президентом Боливии стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Она обещала провести внеочередные выборы в начале 2020 года, но с тех пор трижды переносила общенародное голосование. Сторонник Эво Моралеса и член партии «Движение к социализму» (MAS) Луис Арсе одержал убедительную победу в первом туре президентских выборах 18 октября 2020 года, набрав 52,4% голосов.

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