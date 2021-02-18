Центробанк Боливии отказался от займа МВФ

Ла-Пас, 18 февраля. Центральный Банк Боливии сообщил, что отказался от денег, предоставленных Международным валютным фондом в 2020 году. Власти Боливии вернули МВФ все 346 миллионов долларов.

Директор ЦБ Боливии Эдвин Рохас Уло объявил «незаконным» кредит, выданный правительству Жанин Аньес. Нынешние власти страны считают временного президента виновной в государственном перевороте, который сместил экс-президента Эво Моралеса в ноябре 2019 года.

#BCB | Comunicado de Prensa

El BCB en defensa de los intereses económicos del país, devuelve crédito irregular y oneroso al FMI

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Эдвин Рохас объявил, что выданный МВФ кредит вызвал дополнительные финансовые издержки в нарушение конституции страны. По его словам, 346 млн долларов кредита отяготили Боливию дополнительными расходами на сумму в 24 млн долларов.

«Анализ, проведенный ЦБ выявил ряд налоговых, финансовых и валютных сборов со стороны МВФ в нарушение статей 158 и 322 конституции, что является нарушением суверенитета и экономических интересов страны», — сказал директор ЦБ.

Центральный банк и Министерство экономики и государственных финансов Боливии перечислили на счета МВФ все 346 млн долларов и еще 4,7 млн долларов в качестве процентов по кредиту. Власти страны заявили, что проведут уголовное расследование против представителей правительства Жанин Аньес, ответственных за экономические потери Боливии.

10 ноября 2019 года президент Боливии Эво Моралес под давлением руководства вооруженных сил и международного сообщества был вынужден уйти в отставку и покинуть страну. Организация американских государств (ОАГ) обвинила Моралеса в фальсификации результатов октябрьских президентских выборов, после чего в нескольких боливийских городах прошли антиправительственные выступления, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и массовыми беспорядками.

При поддержке ОАГ и США временным президентом Боливии стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Она обещала провести внеочередные выборы в начале 2020 года, но с тех пор трижды переносила общенародное голосование. Сторонник Эво Моралеса и член партии «Движение к социализму» (MAS) Луис Арсе одержал убедительную победу в первом туре президентских выборах 18 октября 2020 года, набрав 52,4% голосов.