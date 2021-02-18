Экономисты предрекли нефти преодоление отметки в 70 долларов за баррель

Котировки нефти превысили уровни января 2020 года на фоне снижения добычи в США из-за снежного шторма и морозов. В общей сложности сокращение производства сырья составило четыре миллиона баррелей в сутки. Подробнее — в материале ФАН.

Апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 0,79 доллара до 65,13 доллара за баррель, мартовские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 0,6 доллара до 61,74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Таким образом, Brent пробила вверх психологическую отметку в 65 долларов за баррель впервые с 21 января 2020 года, когда пандемия COVID-19 еще не началась.

Рост нефти

Как отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, быстрый рост цены связан прежде всего с аномальными холодами в США и их последствиями. Главным из таких последствий является снижение добычи нефти в США за две недели февраля на четыре млн баррелей в сутки — на 36% от январских уровней.

«Дополнительным фактором для роста цены на нефть является оптимизм относительно преодоления пандемии коронавируса. В США и многих странах Европы отменяются ограничения для бизнеса, начинается массовая вакцинация населения, да и в мире регистрируется все больше вакцин от коронавируса. Важно помнить, что падение цен на нефть в марте 2020 года было связано исключительно с пандемией. Точнее, с признанием ВОЗ в марте прошлого года вспышки коронавируса в Китае всемирной эпидемией (пандемией). Других фундаментальных причин для обвала цен на нефть не было», — пояснила Наталья Мильчакова.

Экономист предполагает, что в этом году цена за Brent перевалит за 70 долларов за баррель, но это, скорее всего, произойдет во втором полугодии 2021 года. Если цена Brent вернется в коридор 60–70 долларов за баррель, такой ценовой коридор будет комфортным и для потребителей, и для производителей.

«В случае если преодоление пандемии затянется, или мир будет охвачен третьей волной пандемии, или в значительном числе стран будут наблюдаться массовые вспышки новых штаммов «ковида», против которых уже зарегистрированные вакцины окажутся недействительными, возможно, что цена нефти опять скорректируется. Примерно на уровне 45–50 долларов за баррель. В текущем году существенная волатильность на нефтяном рынке все равно будет присутствовать. Мы можем увидеть курс рубля, если цена на нефть перейдет в коридор 65–68 долларов за баррель, на уровне 70–73 рубля за доллар и на уровне 84–88 рублей за евро», — заключила Наталья Мильчакова.

Цены могут упасть

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что котировки нефти превысили уровни января 2020 года на фоне снижения добычи в США из-за снежного шторма и морозов. В общей сложности сокращение производства сырья составило 4 млн баррелей в сутки. Это 40% от общего объема, добываемого в США после сокращения добычи на фоне пандемии (10 млн баррелей в сутки; в 2019 году страна добывала 13 млн баррелей в сутки). Остановлены скважины (их расконсервация может занять несколько недель), сокращено производство нефтепродуктов в ряде НПЗ ведущих корпораций в штате Техас.

«Кроме того, котировки поддерживаются данными API о сокращении коммерческих запасов сырья в США на 5,8 млн баррелей за прошлую неделю. Ожидается, что Минэнерго страны сообщит о падении запасов нефти на 2,2 млн баррелей. На фоне роста котировок Саудовская Аравия может пойти на увеличение добычи сырья с апреля текущего года, что будет решено в ходе следующего заседания ОПЕК+ 4 марта. До конца марта КСА и ряд других стран намерены придерживаться норм по добровольному дополнительному снижению добычи на 1,425 млн баррелей в сутки, что позитивно сказывается на рынке и ценах», — пояснил Артем Деев.

Эксперт добавил, что цены немного снизятся по мере того, как в США вновь начнут работать производства, однако вряд ли это произойдет ранее следующей недели. В перспективе одного–двух месяцев котировки останутся в рамках 58–62 доллара за баррель, а в среднем по году могут быть на уровне 55–57 долларов.