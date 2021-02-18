Военный эксперт рассказал об угрозах для Арктики и ее защите Россией 

Почему Россия уделяет большое внимание укреплению военных сил в Арктике и какую ценность прячут вечные льды, рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Во-первых, воздушно-военный арктический коридор — это самое короткое расстояние для нанесения ударов с континентальной части США по объектам России. Этот фактор уже обуславливает пристальное внимание к Арктике. Прежде всего, с точки зрения создания там надежной системы воздушно-технической обороны», — рассказал Игорь Коротченко.

Он также рассказал об укреплении военных сил в арктической зоне.

«За последние годы в Арктике были развернуты С-400. Они также расположены в ряде других субъектов практической или арктической зоны. На Кольском полуострове у нас также развернуты ЗРК «Тор-М2ДТ». В арктическом варианте исполнения этот комплекс обладает 100% вероятностью поражения цели. Поэтому с точки зрения воздушного пространства арктическому региону уделяется колоссальное внимание в последние годы», — сообщил военный эксперт.

Вместе с этим он отметил, что Арктика является ресурсной кладовой для экономического развития России на ближайшие 120–150 лет.

«Залежи нефти и газа на арктическом шельфе — это колоссальная возможность для развития российской экономики и поступления средств в федеральный бюджет. Поэтому мы видим активное вовлечение всех стран НАТО, США, Канады, Норвегии и Швеции в Арктику. Исходя из этого, с 1 января 2021 года Северный флот получил статус, аналогичный оперативному стратегическому командованию. Повышенное внимание и новая возможность Северного флота предусматривают эффективную комплексную и точечную стратегию использования наших оборонных возможностей для защиты Арктики», — рассказал Игорь Коротченко.

По его словам, существенное значение также имеют атомный и обычный подводный флот.

«Многоцелевые подводные лодки последнего класса и поколений позволяют нам контролировать подводную обстановку в регионе Северной Атлантики и подо льдами Северного Ледовитого океана с точки зрения парирования воздушных угроз», — объяснил специалист.

Средства, которые Министерство обороны тратит на обустройство Арктики, полностью отвечают как текущим, так и перспективным угрозам, подчеркнул Игорь Коротченко.

Ранее ФАН сообщал, что борьба за русскую Арктику ведется странами Запада столь ожесточенно, что это может спровоцировать новую мировую войну.